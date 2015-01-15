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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 427428429430
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:17

Цікаво як з 700 уо прибутку на місяць вдавался Долярчику скирдувати по 4000 дол в рік при нявності ДВОХ дітей я не розумію, в самого двое .
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:39

  Долярчик написав:2) - що-до економії на ремонті(власними руками) - тут, як не дивно, Франт написав правильно 5-7тис.дол. - а так, як цього року ШАЛЕНО зросли ціни у майстрів(будь то плиточник, маляр, електрик, чи сантехнік...), то думаю, що моя економія на ремонті склала таки ближче семи тисяч доларів!

Щоб публіка не сумнівалась!
Ремонт 2к квартири власними руками (плюс родичі - син, чи батько, чи брат) - економія вельми суттєва. Але це не для лежнів-філософів.

  Долярчик написав:хочу ЛЕГШЕ заробляти гроші)

Трутнів повно, а толку від них немає! :mrgreen:

Працюй Долярчику, важко і багато - і буде тобі потім можливість легко заробляти гроші)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25

... за крок до перевороту думок ©ч. 2

  Bolt написав:Цікаво як з 700 уо прибутку на місяць вдавался Долярчику скирдувати по 4000 дол в рік при нявності ДВОХ дітей я не розумію, в самого двое .

1) - друга дитина появилась лише цього року!- так що скирдувалось при ОДНІЙ дитині!
2) - моя скирда ж НЕ лежала під подушкою, а активно юзалась по депозитах(Дельта під 25% річних, Платинум - 25-28%річних.... - і все віддали, бо мав під фонд)
+ "соціальний доляр" купляв пА 13,хх на депо в Дельті - віддали гривнею пА 25-26 вже й точно не пам"ятаю...
3) - ЖОРСТКА економія на відпустках(не Єгипти/Туреччини), а Шацьк/Херсон/Одеса, де було по 60-70грн місце в номері на 1 людину :mrgreen:
....і на їжі(крім дитячої) економилось :roll:

- і так, можливо трохи за дорогою ціною мені здобулась та квартира.... - але за плечима - ВЕЛИКИЙ досвід!
- а далі.... - вже так "рвати дупу" - не треба :mrgreen:
.... буду трохи поступово переходити до "нормального життя" - дозволяти собі частіше новий одян/смачнішу їжу/відпочинок у Туреччині :mrgreen: (хоч ще цього року плануємо в Одесу, бо мацьопство ще мале) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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