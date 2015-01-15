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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:17
Цікаво як з 700 уо прибутку на місяць вдавался Долярчику скирдувати по 4000 дол в рік при нявності ДВОХ дітей я не розумію, в самого двое .
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:39
Щоб публіка не сумнівалась!
Ремонт 2к квартири власними руками (плюс родичі - син, чи батько, чи брат) - економія вельми суттєва. Але це не для лежнів-філософів.
Трутнів повно, а толку від них немає!
Працюй Долярчику, важко і багато - і буде тобі потім можливість легко заробляти гроші)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25
... за крок до перевороту думок ©ч. 2
1) - друга дитина появилась лише цього року!- так що скирдувалось при ОДНІЙ дитині!
2) - моя скирда ж НЕ лежала під подушкою, а активно юзалась по депозитах(Дельта під 25% річних, Платинум - 25-28%річних.... - і все віддали, бо мав під фонд)
+ "соціальний доляр" купляв пА 13,хх на депо в Дельті - віддали гривнею пА 25-26 вже й точно не пам"ятаю...
3) - ЖОРСТКА економія на відпустках(не Єгипти/Туреччини), а Шацьк/Херсон/Одеса, де було по 60-70грн місце в номері на 1 людину
....і на їжі(крім дитячої) економилось
- і так, можливо трохи за дорогою ціною мені здобулась та квартира.... - але за плечима - ВЕЛИКИЙ досвід!
- а далі.... - вже так "рвати дупу" - не треба
.... буду трохи поступово переходити до "нормального життя" - дозволяти собі частіше новий одян/смачнішу їжу/відпочинок у Туреччині (хоч ще цього року плануємо в Одесу, бо мацьопство ще мале)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:37
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Якраз навпаки, хто має мінімалку - зняти квартиру окремо не може.
З одного боку - якщо тих 10 років правильно використати то ви б за останній рік наскирдували 28тис, і після ремонту і заїзду у власне житло дальше б скирдували по 28 і дальше, при тому - поки молоді були б гарних відпустках, подивились би світ.
З іншого боку - за цей рік ви отримали досвід в ремонті, судячи по доходу що ви описали - то вам ремонт вигідніше робити, і тепер спокійно можете з тестем братись за ремонти людям і нормально заробляти, навіть у своєму будинку + у вас вже є обєкт котрий можете показати як результат своєї роботи/ Типова вартість робіт за квартиру (опалення, стіни, проводки) 7 і більше тис, за 2-3 місяці спокійно можете робити обєкт, і дохід вже більший ніж ніж 1 тис уе на людину буде. Зараз розцінки в майстрів - або по м2 (якщо є нормальна квадратура). або за робочі години (від 100 грн за годину) на дрібніші але часозатратні роботи. (зробити терасу, пофарбувати щось, переробити і т.д)
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