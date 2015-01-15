Додано: Чет 07 лис, 2019 18:45

dinozavrik написав: З одного боку - якщо тих 10 років правильно використати то ви б за останній рік наскирдували 28тис, і після ремонту і заїзду у власне житло дальше б скирдували по 28 і дальше, при тому - поки молоді були б гарних відпустках, подивились би світ. З одного боку - якщо тих 10 років правильно використати то ви б за останній рік наскирдували 28тис, і після ремонту і заїзду у власне житло дальше б скирдували по 28 і дальше, при тому - поки молоді були б гарних відпустках, подивились би світ.

dinozavrik написав: З іншого боку - за цей рік ви отримали досвід в ремонті, судячи по доходу що ви описали - то вам ремонт вигідніше робити З іншого боку - за цей рік ви отримали досвід в ремонті, судячи по доходу що ви описали - то вам ремонт вигідніше робити

dinozavrik написав: можете з тестем братись за ремонти людям можете з тестем братись за ремонти людям

dinozavrik написав: 2-3 місяці спокійно можете робити обєкт 2-3 місяці спокійно можете робити обєкт

... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол?...так, на ремонті можу трохи більше заробити, ніж у своєму міні-"бізнесі".... - але ВРАЗИ більше фізичне навантаження, від якого я і пішов/втік у бізнес, де не потрібно надривати/надвтомлювати хребет/руки/ноги....... це я з татом робив/дозавершую ремонт... - бо тесть - водій, і крім, як кермувати - нічого толком/якісно робити НЕ вміє, та й не може, бо здоров'я вже нема....- та й в мого тата - теж з здоров'ям проблеми, так як це вже старша людина... - він вже людям тільки деякі ремонтні роботи може зробити - і то не масштабні, так як вже немає сили/здоров'я....- а мені просто допомагав.... - за що я йому дуууууууууже вдячний!... думаю, якщо більше "набити руку" і два "міцних/молодих" майстра.... - то вдвох, двокімнатну квартиру, можна вкластись(під ключ) в 3 міс, з врахуванням відпочинку кожної суботи і неділі!...але кажу весь час тут(на форумі), шо Я - НЕ ХОЧУ ФІЗИЧНОЇ РОБОТИ!- як хобі - то так! - десь щось по-трохи.....- а от постійно робити фізичне навантаження - НЕ ДЛЯ МЕНЕ!- я от від свого ремонту - "ледь теплий", бо працюю "нон-стоп" без відпочинку?-робота>>ремонт>>>робота>>>ремонт....- а те, що я часто на форумі і деякі персонажі думають, що у мене купа вільного часу... - то от зараз пишу у маршрутці, якою їду з роботи ~ годину....- а на роботі, то між клієнтами, які не так часто заходять... - що робити, як не на форумі сидіти?- тож, ХОЧУ, як в тій приказці - краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим...- мені пасує(подобається) сидіти на різних депо, ну і, МОЖЛИВО, сподобається бути лендлордом, чи продавати нерухомість по переуступці...