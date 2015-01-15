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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:17

Цікаво як з 700 уо прибутку на місяць вдавался Долярчику скирдувати по 4000 дол в рік при нявності ДВОХ дітей я не розумію, в самого двое .
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:39

  Долярчик написав:2) - що-до економії на ремонті(власними руками) - тут, як не дивно, Франт написав правильно 5-7тис.дол. - а так, як цього року ШАЛЕНО зросли ціни у майстрів(будь то плиточник, маляр, електрик, чи сантехнік...), то думаю, що моя економія на ремонті склала таки ближче семи тисяч доларів!

Щоб публіка не сумнівалась!
Ремонт 2к квартири власними руками (плюс родичі - син, чи батько, чи брат) - економія вельми суттєва. Але це не для лежнів-філософів.

  Долярчик написав:хочу ЛЕГШЕ заробляти гроші)

Трутнів повно, а толку від них немає! :mrgreen:

Працюй Долярчику, важко і багато - і буде тобі потім можливість легко заробляти гроші)))
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25

... за крок до перевороту думок ©ч. 2

  Bolt написав:Цікаво як з 700 уо прибутку на місяць вдавался Долярчику скирдувати по 4000 дол в рік при нявності ДВОХ дітей я не розумію, в самого двое .

1) - друга дитина появилась лише цього року!- так що скирдувалось при ОДНІЙ дитині!
2) - моя скирда ж НЕ лежала під подушкою, а активно юзалась по депозитах(Дельта під 25% річних, Платинум - 25-28%річних.... - і все віддали, бо мав під фонд)
+ "соціальний доляр" купляв пА 13,хх на депо в Дельті - віддали гривнею пА 25-26 вже й точно не пам"ятаю...
3) - ЖОРСТКА економія на відпустках(не Єгипти/Туреччини), а Шацьк/Херсон/Одеса, де було по 60-70грн місце в номері на 1 людину :mrgreen:
....і на їжі(крім дитячої) економилось :roll:

- і так, можливо трохи за дорогою ціною мені здобулась та квартира.... - але за плечима - ВЕЛИКИЙ досвід!
- а далі.... - вже так "рвати дупу" - не треба :mrgreen:
.... буду трохи поступово переходити до "нормального життя" - дозволяти собі частіше новий одян/смачнішу їжу/відпочинок у Туреччині :mrgreen: (хоч ще цього року плануємо в Одесу, бо мацьопство ще мале) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:... тож стаття ця, більше підходить для тих, хто заробляє мінімалку/чи близько неї - і жорстко економить....
- а в Долярчика, - таки трохи по-іншому

Якраз навпаки, хто має мінімалку - зняти квартиру окремо не може.
З одного боку - якщо тих 10 років правильно використати то ви б за останній рік наскирдували 28тис, і після ремонту і заїзду у власне житло дальше б скирдували по 28 і дальше, при тому - поки молоді були б гарних відпустках, подивились би світ.
З іншого боку - за цей рік ви отримали досвід в ремонті, судячи по доходу що ви описали - то вам ремонт вигідніше робити, і тепер спокійно можете з тестем братись за ремонти людям і нормально заробляти, навіть у своєму будинку + у вас вже є обєкт котрий можете показати як результат своєї роботи/ Типова вартість робіт за квартиру (опалення, стіни, проводки) 7 і більше тис, за 2-3 місяці спокійно можете робити обєкт, і дохід вже більший ніж ніж 1 тис уе на людину буде. Зараз розцінки в майстрів - або по м2 (якщо є нормальна квадратура). або за робочі години (від 100 грн за годину) на дрібніші але часозатратні роботи. (зробити терасу, пофарбувати щось, переробити і т.д)
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:45

... за крок до перевороту думок © ч. 3

  dinozavrik написав:З одного боку - якщо тих 10 років правильно використати то ви б за останній рік наскирдували 28тис, і після ремонту і заїзду у власне житло дальше б скирдували по 28 і дальше, при тому - поки молоді були б гарних відпустках, подивились би світ.

... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол? ;)
  dinozavrik написав:З іншого боку - за цей рік ви отримали досвід в ремонті, судячи по доходу що ви описали - то вам ремонт вигідніше робити

...так, на ремонті можу трохи більше заробити, ніж у своєму міні-"бізнесі".... - але ВРАЗИ більше фізичне навантаження, від якого я і пішов/втік у бізнес, де не потрібно надривати/надвтомлювати хребет/руки/ноги....
  dinozavrik написав:можете з тестем братись за ремонти людям

... це я з татом робив/дозавершую ремонт... - бо тесть - водій, і крім, як кермувати - нічого толком/якісно робити НЕ вміє, та й не може, бо здоров'я вже нема....
- та й в мого тата - теж з здоров'ям проблеми, так як це вже старша людина... - він вже людям тільки деякі ремонтні роботи може зробити - і то не масштабні, так як вже немає сили/здоров'я....
- а мені просто допомагав.... - за що я йому дуууууууууже вдячний!
  dinozavrik написав:2-3 місяці спокійно можете робити обєкт

... думаю, якщо більше "набити руку" і два "міцних/молодих" майстра.... - то вдвох, двокімнатну квартиру, можна вкластись(під ключ) в 3 міс, з врахуванням відпочинку кожної суботи і неділі!

...але кажу весь час тут(на форумі), шо Я - НЕ ХОЧУ ФІЗИЧНОЇ РОБОТИ!
- як хобі - то так! - десь щось по-трохи.....
- а от постійно робити фізичне навантаження - НЕ ДЛЯ МЕНЕ!
- я от від свого ремонту - "ледь теплий", бо працюю "нон-стоп" без відпочинку?
-робота>>ремонт>>>робота>>>ремонт....
- а те, що я часто на форумі і деякі персонажі думають, що у мене купа вільного часу... - то от зараз пишу у маршрутці, якою їду з роботи ~ годину....
- а на роботі, то між клієнтами, які не так часто заходять... - що робити, як не на форумі сидіти? :)

- тож, ХОЧУ, як в тій приказці - краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим... :D
- мені пасує(подобається) сидіти на різних депо, ну і, МОЖЛИВО, сподобається бути лендлордом, чи продавати нерухомість по переуступці... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:18

Долярчик
... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол? ;)

трохи вас розчарую - значно більше.

Цифру 28 писав бо ви стільки зекономили за 10 років
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:52

  dinozavrik написав:Долярчик
... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол? ;)

трохи вас розчарую - значно більше.

Цифру 28 писав бо ви стільки зекономили за 10 років

... знімаю капелюха і....... дивуюсь, що ви робите на цьому форумі??? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Долярчик
... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол? ;)

трохи вас розчарую - значно більше.

Цифру 28 писав бо ви стільки зекономили за 10 років

... знімаю капелюха і....... дивуюсь, що ви робите на цьому форумі??? :shock:
А хіба це аж так багато? Дохід 28 тис долярів на рік це менше 60 тис грн на місяць, дохід цілком пристойний для України, але й нічого фантастичного
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:08

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Долярчик
... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол? ;)

трохи вас розчарую - значно більше.

Цифру 28 писав бо ви стільки зекономили за 10 років

... знімаю капелюха і....... дивуюсь, що ви робите на цьому форумі??? :shock:

Дякую, 9 років жив в орендованому житлі, не повірите - цікавлюсь нерухомістю для здачі в оренду :)
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:22

  Faceless написав:
Долярчик написав:[quote="4789128
... тобто, я правильно зрозумів - що ви своє життя побудували так, що тепер за рік заробляєте 28 тис. дол? ;)

трохи вас розчарую - значно більше.

Цифру 28 писав бо ви стільки зекономили за 10 років

... знімаю капелюха і....... дивуюсь, що ви робите на цьому форумі??? :shock:

==========

А хіба це аж так багато? Дохід 28 тис долярів на рік це менше 60 тис грн на місяць, дохід цілком пристойний для України, але й нічого фантастичного[/quote]
===

.... для вас - виділив! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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