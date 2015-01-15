- то ви, недавно стали так заробляти? - бо, у вас вже б мало бути декілька квартир для здачі в оренду!
- чи ви тратите майже все, що заробляєте?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:28
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
- то ви, недавно стали так заробляти? - бо, у вас вже б мало бути декілька квартир для здачі в оренду!
- чи ви тратите майже все, що заробляєте?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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