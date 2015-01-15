- то ви, недавно стали так заробляти? - бо, у вас вже б мало бути декілька квартир для здачі в оренду!
- чи ви тратите майже все, що заробляєте?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:28
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
- то ви, недавно стали так заробляти? - бо, у вас вже б мало бути декілька квартир для здачі в оренду!
- чи ви тратите майже все, що заробляєте?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:03
Кожного року дохід ріс, не всіх 10 років був такий, 10 років тому дохід був 1800 грн з доходом ростуть і видатки трохи (сімя, діти) + запас на чорний день + будинок в місті + оренда ті всі роки. А зараз є час і можливість щоб вибирати жк і думати чи є сенс в то вязуватись взагалі )
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:16
... за крок до перевороту думок © ч. 4
.... оооо, дуууууууууже знайоме відчуття!
- то ж треба, щоб я 100500 років "горів бажанням" бути лендлордом, а тепер, коли на горизонті з'являються реальні можливості втілити це у життя(взяти в іпотеку для здачі в оренду) - я, за останній рік, наполовину ПЕРЕГОРІВ цим бажанням!
- щось, не дуже мені стає цікавий ленлордизм
- то вже краще по переуступці продавати
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:13
От і я детальніше порахував що тільки сам ремонт відбиватиметься 2-3 роки, переуступка поки більш цікаво виглядає
Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:30
Долярчик Долярчик, вкотре кажу, вивчай трейдерську справу. Бінанс вже в Україні працює офіційно. При правильній тактиці і стратегії, заробиш не менше, ніж в своєму бізнесі, а то і більше. Спину не треба гнути. Вільний графік. Кава в руках, сидиш на канапі в теплі. На форумі базікаєш.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:52
Я ремонт теж сам роблю, залишилось плитку в ванні покласти і одну кімату зробити.Але для когось я ремонт став би робити хіба, якщоб не було зовсім грошей і діти дома голодні плакали .Краще за менші гроші папірці в офісі перекідувати...
Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:13
Питання лише в тому, щоб були бажаючі інвестувати. На фоні негативної демографії
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:08
Так так! Долярчик, всі вільні кошти вкладай в ПІФи, криптовалюти, акції!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:11
А чего не золото или виски?
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:16
... за крок до перевороту думок © ч. 5
.... вкотре кажу - не моє це, НЕ моє!
- ото то!
... ну от, і я про те ж!
- ремонт - це ВАЖКА праця, особливо, коли робиш його "нон-стоп"! - його добре робити, хіба" в розвалочку", не поспішаючи.... - як хобі
... але, все рівно, потрібно вдвох його робити, бо для одного - це занадто великий об'єм роботи! (маю на увазі - все "під ключ")
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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