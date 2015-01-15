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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:14

У Козловського арештували Avalon на Липинського

Суд наклав арешт на ділянку на вул. Липинського, 27, де фірма Григорія Козловського будує житловий комплекс Avalon Time.
"Щоб запобігти незаконному відчуженню землі міста в інтересах міськради прокуратурою скеровано до суду позов щодо витребування з незаконного володіння вказаної земельної ділянки. Попередньо з’ясували, що земельна ділянка, яка забудовується, в жовтні 2014 року, без достатніх підстав, перейшла з власності львів’ян у приватну. Як наслідок, люди, які інвестують у будівництво квартир, можуть залишитись ошуканими, а міський бюджет вже 5 років недоотримує кошти" – наголосила Ірина Діденко.
https://varianty.lviv.ua/67552-u-kozlov ... lypynskoho
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Козловський знає куди занести капусту. Але сам факт про любиме місце Долярчика -удар по інвесторах. Тому я і не влазив в Авалон,хоча хто знає що буде після виборів,знаю що
вони шукають кого би підтримати...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:49

Мене більше це турбує, я не хочу , щоб землі біля мене забудовували.
Меньше народу більше кисню.
https://zaxid.net/verhovniy_sud_ukrayin ... a_n1492540
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