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Суд наклав арешт на ділянку на вул. Липинського, 27, де фірма Григорія Козловського будує житловий комплекс Avalon Time. "Щоб запобігти незаконному відчуженню землі міста в інтересах міськради прокуратурою скеровано до суду позов щодо витребування з незаконного володіння вказаної земельної ділянки. Попередньо з’ясували, що земельна ділянка, яка забудовується, в жовтні 2014 року, без достатніх підстав, перейшла з власності львів’ян у приватну. Як наслідок, люди, які інвестують у будівництво квартир, можуть залишитись ошуканими, а міський бюджет вже 5 років недоотримує кошти" – наголосила Ірина Діденко. https://varianty.lviv.ua/67552-u-kozlov ... lypynskoho
Козловський знає куди занести капусту. Але сам факт про любиме місце Долярчика -удар по інвесторах. Тому я і не влазив в Авалон,хоча хто знає що буде після виборів,знаю що вони шукають кого би підтримати...
усе вирішать на свою користь, тобто навалять новобудів і засрають цю гарну місцину
під приводом виділення ділянок для атовців освоюють десятки га..:
"Свободівець" Кривецький отримав землі АТОвців на Львівщині Колишній народний депутат та основний фінансист ВО "Свобода" Ігор Кривецький фактично заволодів уже понад 110 га землі у Львівській області, частину якої складають паї для АТОвців. https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/5/7231050/
у Брюхах також шурують ціле котеджне містечко на землях, "виділених" для атовців