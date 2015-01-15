Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:18

Долярчик написав: тож стаття ця, більше підходить для тих, хто заробляє мінімалку/чи близько неї - і жорстко економить....

- а в Долярчика, - таки трохи по-іншому тож стаття ця, більше підходить для тих, хто заробляє мінімалку/чи близько неї - і жорстко економить....- а в Долярчика, - таки трохи по-іншому

Долярчик написав: дивуюсь, що ви робите на цьому форумі??? дивуюсь, що ви робите на цьому форумі???

Ні. Просто Ви, ймовірно, не зрозуміли основну ідею статті - інвестувати в свій розвиток (здоров'я), з метою підвищення доходу (зменшення витрат). І Ваша історія - це приклад прийняття рішень в умовах обмеженого грошового ресурсу (потрібно визнати, з хорошим результатом), замість того, щоб визнати, що обмежений грошовий ресурс - це проблема, і почати вирішувати її (уявіть собі результат, якщо застосувати Ваші навички заощадження і фінансової дисципліни, при наявності вдвічі-втричі більшого ресурсу). На противагу Вашій історії, є шлях dinozavrik'а, який він пройшов за 10 років. Власне - це і є результат різниця між лівою/правою (верхньою/нижньою) ілюстраціями в статті.З одного боку, Ви шукаєте можливостей створення і нарощування власного капіталу. З іншого боку, Ви дуже часто зневажливо ставитесь до навчання, до порад, які Вам дають, особливо, коли радять працювати (над собою, в першу чергу). Ви хочете легких рішень. Ну, тоді чекайте. Може й повезе.Підозрюю, що dinozavrik, як і багато хто ще, вчиться далі, не зупиняється на досягнутому, і використовує форум, як джерело інформації/новин, місце для обговорення ідей та ін. Натомість, Ви для себе встановили скляну стелю, і вирішили, що "життя вдалося". Це нагадує мені Ільфа і Петрова:"Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?". (С)та й кандидат на роль Остапа тут також неподалікМожливо, Ви не все тут розповідаєте, але у Вашому поточному фінансовому стані, яким я його уявляю з Ваших розповідей, інвестувати в нерухомість (а тим більше із залученням іпотеки) не варто (і, навіть, небезпечно), оскільки цим Ви порушите всі можливі і неможливі правила управління персональними фінансами.Це моя Вам порада. Чому так? Розповідати не буду (навмисно). Відповідь спробуйте знайти самостійно. Може хоча б ризик втратити майбутні заощадження стимулюватиме Вас до навчання