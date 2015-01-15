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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:14

У Козловського арештували Avalon на Липинського

Суд наклав арешт на ділянку на вул. Липинського, 27, де фірма Григорія Козловського будує житловий комплекс Avalon Time.
"Щоб запобігти незаконному відчуженню землі міста в інтересах міськради прокуратурою скеровано до суду позов щодо витребування з незаконного володіння вказаної земельної ділянки. Попередньо з’ясували, що земельна ділянка, яка забудовується, в жовтні 2014 року, без достатніх підстав, перейшла з власності львів’ян у приватну. Як наслідок, люди, які інвестують у будівництво квартир, можуть залишитись ошуканими, а міський бюджет вже 5 років недоотримує кошти" – наголосила Ірина Діденко.
https://varianty.lviv.ua/67552-u-kozlov ... lypynskoho
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Козловський знає куди занести капусту. Але сам факт про любиме місце Долярчика -удар по інвесторах. Тому я і не влазив в Авалон,хоча хто знає що буде після виборів,знаю що
вони шукають кого би підтримати...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:49

Мене більше це турбує, я не хочу , щоб землі біля мене забудовували.
Меньше народу більше кисню.
https://zaxid.net/verhovniy_sud_ukrayin ... a_n1492540
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:05

Bolt

усе вирішать на свою користь, тобто навалять новобудів і засрають цю гарну місцину

під приводом виділення ділянок для атовців освоюють десятки га..:

"Свободівець" Кривецький отримав землі АТОвців на Львівщині
Колишній народний депутат та основний фінансист ВО "Свобода" Ігор Кривецький фактично заволодів уже понад 110 га землі у Львівській області, частину якої складають паї для АТОвців.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/5/7231050/



у Брюхах також шурують ціле котеджне містечко на землях, "виділених" для атовців :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:тож стаття ця, більше підходить для тих, хто заробляє мінімалку/чи близько неї - і жорстко економить....
- а в Долярчика, - таки трохи по-іншому


Ні. Просто Ви, ймовірно, не зрозуміли основну ідею статті - інвестувати в свій розвиток (здоров'я), з метою підвищення доходу (зменшення витрат). І Ваша історія - це приклад прийняття рішень в умовах обмеженого грошового ресурсу (потрібно визнати, з хорошим результатом), замість того, щоб визнати, що обмежений грошовий ресурс - це проблема, і почати вирішувати її (уявіть собі результат, якщо застосувати Ваші навички заощадження і фінансової дисципліни, при наявності вдвічі-втричі більшого ресурсу). На противагу Вашій історії, є шлях dinozavrik'а, який він пройшов за 10 років. Власне - це і є результат різниця між лівою/правою (верхньою/нижньою) ілюстраціями в статті.

З одного боку, Ви шукаєте можливостей створення і нарощування власного капіталу. З іншого боку, Ви дуже часто зневажливо ставитесь до навчання, до порад, які Вам дають, особливо, коли радять працювати (над собою, в першу чергу). Ви хочете легких рішень. Ну, тоді чекайте. Може й повезе.

  Долярчик написав:дивуюсь, що ви робите на цьому форумі???


Підозрюю, що dinozavrik, як і багато хто ще, вчиться далі, не зупиняється на досягнутому, і використовує форум, як джерело інформації/новин, місце для обговорення ідей та ін. Натомість, Ви для себе встановили скляну стелю, і вирішили, що "життя вдалося". Це нагадує мені Ільфа і Петрова:

"Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья?". (С)

та й кандидат на роль Остапа тут також неподалік :)

Можливо, Ви не все тут розповідаєте, але у Вашому поточному фінансовому стані, яким я його уявляю з Ваших розповідей, інвестувати в нерухомість (а тим більше із залученням іпотеки) не варто (і, навіть, небезпечно), оскільки цим Ви порушите всі можливі і неможливі правила управління персональними фінансами.

Це моя Вам порада. Чому так? Розповідати не буду (навмисно). Відповідь спробуйте знайти самостійно. Може хоча б ризик втратити майбутні заощадження стимулюватиме Вас до навчання :)
Coder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:15

Avalon time міг би бути класним 5-поверховим комплексом. До того ж, поруч будівництво церкви веде архітектор зі світовим іменем. Особисто я дзвонила наступного дня після оголошення початку продажів, однокімнатних не було зовсім. Короч, якось невдобно зараз виходить.

А тепер ще відомі брати залізничники на Тракті Глинянському ще не накрили свої цьогорічні багатоповерхівочки, а продажі йдуть. Думаєте, добудують у світлі вчорашніх арештів у залі суду?

Так виглядає, що список сумнівних новобудів поповниться до кінця цього року, і не обмежиться 5 Авеню.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 08:41

  Lambada написав:Avalon time міг би бути класним 5-поверховим комплексом. До того ж, поруч будівництво церкви веде архітектор зі світовим іменем. Особисто я дзвонила наступного дня після оголошення початку продажів, однокімнатних не було зовсім. Короч, якось невдобно зараз виходить.

А тепер ще відомі брати залізничники на Тракті Глинянському ще не накрили свої цьогорічні багатоповерхівочки, а продажі йдуть. Думаєте, добудують у світлі вчорашніх арештів у залі суду?

Так виглядає, що список сумнівних новобудів поповниться до кінця цього року, і не обмежиться 5 Авеню.



увесь цей шухер із "незаконними забудовами" - пшик перед майбутніми виборами мера та дупутатів до місцевих рад. сонцесяйний хрунь провалив президентські/вибори до верховної зради, фракція розлетілась, а він же оголосив, що більша на мера не піде :wink: тепер залишилось лише тільки мерство :lol: от і воює показово перед виборами, ніби міські райці не знали до цього про усі ці сумнівні і незаконні виділення земельки та забудови. Та й за все це він із своїми посіпаками отримував долю.

козла йому не побороти, дуже потужний гравець

щодо однокімнатних тайма, викинуть по переуступці, свої ж їх і оформили на себе

молодшого бандюгана залізничника уже випустили із сізо, щось ще віддасть та й відмажеться, уже фірму на сина переписав. рошен також дуплом відчуває сильну зраду :mrgreen: на старшого синульку переписує свої фірми
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:31

  jump написав:Bolt

усе вирішать на свою користь, тобто навалять новобудів і засрають цю гарну місцину

під приводом виділення ділянок для атовців освоюють десятки га..:

"Свободівець" Кривецький отримав землі АТОвців на Львівщині
Колишній народний депутат та основний фінансист ВО "Свобода" Ігор Кривецький фактично заволодів уже понад 110 га землі у Львівській області, частину якої складають паї для АТОвців.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/5/7231050/



у Брюхах також шурують ціле котеджне містечко на землях, "виділених" для атовців :wink:


Немає чого виділяти землю,яку потім освоюють олігархи. Видайте грошима кошти. Які дураки правлять нами. Все видали,я а простий народ потім в рабстві.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:40

... за крок до перевороту думок © ч. 6

  Coder написав:Можливо, Ви не все тут розповідаєте, але у Вашому поточному фінансовому стані, яким я його уявляю з Ваших розповідей, інвестувати в нерухомість (а тим більше із залученням іпотеки) не варто (і, навіть, небезпечно), оскільки цим Ви порушите всі можливі і неможливі правила управління персональними фінансами.

Це моя Вам порада. Чому так? Розповідати не буду (навмисно). Відповідь спробуйте знайти самостійно. Може хоча б ризик втратити майбутні заощадження стимулюватиме Вас до навчання

- ну дивіться.... якого висновку, що-до кредитів(ну і іпотеки) - я дійшов!

- цього року я почав "тренуватись" на, відносно, ВЕЛИКИХ сумах по кредитних картах і "оплатах частинами"(завдяки ремонту) :)
- так от, класно, коли я себе підкріпив на ті місяці/числа, що потрібно гасити кредитку/чи вносити наступний транш :) на" оплату частинами" - своїми гривневими депозитами! ;)
- і, дійшов висновку, що буде ДУЖЕ ВАЖКО, нести "іпотечний хрест", якщо я, майже, всю скирду викину на перший внесок по іпотеці!(а хочу ж брати котлован, а не готове, що зразу квартиранти можуть частину іпотеки відбивати)

- але це - ще пів біди!
- найбільше мене лякає/стримує те.... - а що буде, якщо НЕ дай Боже - форс-мажорні обставини???(ну там я/хтось суттєво прихворіє, чи ще щось...)
- це ж зразу виростає НЕпід'ємний борговий тягар!!!

- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)
- ну, чи так: щоб вистачало дотягнути до здачі і зробити ремонт - а далі, квартиранти будуть все/майже все - гасити за Вас!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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