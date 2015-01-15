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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 430431432433
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 02:18

- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)

Долярчик яка в тебе освіта?
Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу. Менше пиши ,а більше роби.
Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 07:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Долярчик яка в тебе освіта?
МВА :mrgreen:
viewtopic.php?p=4790818#p4790818
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:10

Зелений козлик

  Ethereum написав:- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!! :)

Долярчик яка в тебе освіта?
Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу. Менше пиши ,а більше роби.
Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.

Долярчик - класичний представник зеЛохторату. Освіта у нього - 8 класів сільської школи + коридор. Хіба не видно?
В принципі, цього досить, щоб більш-менш успішно торгувати велосипедами, картоплею чи секонд-хендом.

Він, як молодий козлик, плигає з форуму на форум, спілкується з горе-біткоїнщиками, авантюристами і т.д. замість того, щоб наполегливо працювати. Хоча би в Польщі будівельником.


Долярчик хоче по легкому. Він не розуміє, що за великими грошима - або кримінал, або випадковість, або постійна важка праця.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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