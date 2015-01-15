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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 02:18
- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!!
Долярчик яка в тебе освіта?
Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу. Менше пиши ,а більше роби.
Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 07:47
Ethereum написав:
Долярчик яка в тебе освіта?
МВА viewtopic.php?p=4790818#p4790818
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Нед 10 лис, 2019 08:10
Ethereum написав:
- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!!
Долярчик яка в тебе освіта?
Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу. Менше пиши ,а більше роби.
Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.
Долярчик - класичний представник зеЛохторату. Освіта у нього - 8 класів сільської школи + коридор. Хіба не видно?
В принципі, цього досить, щоб більш-менш успішно торгувати велосипедами, картоплею чи секонд-хендом.
Він, як молодий козлик, плигає з форуму на форум, спілкується з горе-біткоїнщиками, авантюристами і т.д. замість того, щоб наполегливо працювати. Хоча би в Польщі будівельником.
Долярчик хоче по легкому. Він не розуміє, що за великими грошима - або кримінал, або випадковість, або постійна важка праця.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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