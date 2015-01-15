Додано: Нед 10 лис, 2019 11:44

Ethereum написав: Долярчик яка в тебе освіта? Долярчик яка в тебе освіта?

Ethereum написав: Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу. Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу.

Ethereum написав: Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами. Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.

... "... я інстітутов НЕ кАнчАл!"©- зараз скажете - "...а, все ясно... "- а я, в 100500 раз напишу, як приклад - про свою жінку, яка має ДВА дипломи, один з яких - ЧЕРВОНИЙ!!!- і що? - зарплатня в неї ~ 5 000грн/міс(зараз в декреті) - та й все своє життя - вона НЕ мала НОРМАЛЬНОЇ зарплатні!!!- а я, навпаки, відносно неї і її ДИПЛОМІВ - заробляв останніх ~ 15р втричі більше (а то і ще більше) на місяць!... то, ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?!!!... я ж там чітко написав: а якщо фос-мажор??? - не дай Боже, захворів/ДТП так, що не можеш працювати декілька місяців, чи рік, чи... взагалі?!(ну, є ще варіант продати по переуступку з іпотекою..... але це гемор ще той! - і хто цим буде займатись? )... от що Зе каже НЕ так?- хіба тут він не від душі розка"зує?(бачиться неозброєним оком, що він хоче/старається як КРАЩЕ! )