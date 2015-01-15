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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 02:18
- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!!
Долярчик яка в тебе освіта?
Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу. Менше пиши ,а більше роби.
Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 07:47
Ethereum написав:
Долярчик яка в тебе освіта?
МВА viewtopic.php?p=4790818#p4790818
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Нед 10 лис, 2019 08:10
Ethereum написав:
- то ж, суть така:
- потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!!
Долярчик яка в тебе освіта?
Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу. Менше пиши ,а більше роби.
Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.
Долярчик - класичний представник зеЛохторату. Освіта у нього - 8 класів сільської школи + коридор. Хіба не видно?
В принципі, цього досить, щоб більш-менш успішно торгувати велосипедами, картоплею чи секонд-хендом.
Він, як молодий козлик, плигає з форуму на форум, спілкується з горе-біткоїнщиками, авантюристами і т.д. замість того, щоб наполегливо працювати. Хоча би в Польщі будівельником.
Долярчик хоче по легкому. Він не розуміє, що за великими грошима - або кримінал, або випадковість, або постійна важка праця.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:44
Ethereum написав:
Долярчик яка в тебе освіта?
... "... я інстітутов НЕ кАнчАл!"©
- зараз скажете - "...а, все ясно... "
- а я, в 100500 раз напишу, як приклад - про свою жінку, яка має ДВА дипломи, один з яких - ЧЕРВОНИЙ!!!
- і що? - зарплатня в неї ~ 5 000грн/міс(зараз в декреті) - та й все своє життя - вона НЕ мала НОРМАЛЬНОЇ зарплатні!!!
- а я, навпаки, відносно неї і її ДИПЛОМІВ - заробляв останніх ~ 15р втричі більше (а то і ще більше) на місяць!
... то, ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?!!!
Ethereum написав:
Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу.
... я ж там чітко написав: а якщо фос-мажор??? - не дай Боже, захворів/ДТП так, що не можеш працювати декілька місяців, чи рік, чи... взагалі?!
(ну, є ще варіант продати по переуступку з іпотекою..... але це гемор ще той! - і хто цим буде займатись? )
Ethereum написав:
Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.
... от що Зе каже НЕ так?
- хіба тут він не від душі розка"зує?(бачиться неозброєним оком, що він хоче/старається як КРАЩЕ! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 10 лис, 2019 13:17
Треба не говорити ,а робити!
Слова це не дії,ясно Долярчик?
Глянемо хто такі праві руки у резидента. Шефір? Барига з Ізраїля? Богдан? Може нам МВФ гроші дасть? Після повернення активів Привата Бені. Це неможливо,вмім ясно. Ти проголосував і далі тянеш за таких самих бариг. Не стидно? Що він сказав не так? Чи може зе збрехав не так? Після зустрічі з Пу закінчится війна... нерозумний ти Долярчик. Історії не знаєш.
А Львів буде дорожати. Незважаючи на твого клоуна.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 16:27
Долярчик написав:
ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?
Ще раз, і в останнє, кажу - Ви дарма зневажливо ставитесь до самоосвіти, і освіти загалом. Приклад Вашої дружини і крутості Вашого доходу на фоні неї - нерепрезентативний. Як би Вам не хотілося, але там немає чим хизуватися. Є така російська приказка: "Молодец среди овец, а против молодца и сам овца". Я можу навести десятки прикладів серед своїх знайомих, коли люди з хорошою освітою мають дохід вищий ніж Ви і Ваша дружина разом (деколи в рази). Ні, вони не власники бізнесів. Ні, вони не ІТ-шніки. Тому цвяхом краще вбивайте собі: якщо вкладати в свій розвиток і впахувати, то цифри, озвучені dinozavrik'ом, від яких у Вас перехопило подих стануть цілком реальні.
Я не говорю про вищу освіту. Якщо Ви вже цікавитесь фінансами, і проводите купу часу на фінансовому форумі, то вивчіть хоча б основи фінансової грамотності. Замість того, щоб в маршрутці і в перервах між клієнтами дописувати на цей форум, закачайте собі на смартфон пару книжок і читайте (або статті з сайтів), щоб зрозуміти основи (декілька ресурсів для навчання я колись вже наводив тут
).
У Вас є деякі вірні міркування, щодо ризиків, але способи, якими Ви намагаєтесь їх знизити, чи уникнути абсолютно невірні. Та і стратегія, по суті, дуже слабка. Накидаю Вам список тез:
- про "лендлордство" загалом, не варто починати будувати інвестиційний портфель з нерухомості (ключове слово "диверсифікація")
- тим більше не варто робити це в кредит/іпотеку (так, я читав Кійосакі, тому не потрібно мені наводити його як приклад, краще ознайомтеся з альтернативними точками зору)
- Ви, ніби, вірно ідентифікували ризики (форс-мажори, хвороби), і, навіть, описали, щось подібне до того, що називається "резервний фонд" (це ще одне ключове слово). Але те, для чого Ви його плануєте створити, і як плануєте використовувати, підриває фінансову безпеку Вашої родини
Тому, вчіться, Долярчик, вчіться!
(а там, дивись, і дійдете до того, що і працювати треба)
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