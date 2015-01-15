Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
- то ж, суть така: - потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!!
Долярчик яка в тебе освіта? Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу. Менше пиши ,а більше роби. Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.
Ethereum написав:- то ж, суть така: - потрібно брати іпотеку тоді, коли сплативши перший внесок, залишається ще коштів, як мінімум, на пів року погашення іпотеки!- а краще, звичайно, щоб ще залишалось/маринувалось на депо - на ВСЕ погашення!!!
Долярчик яка в тебе освіта? Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу. Менше пиши ,а більше роби. Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.
Долярчик - класичний представник зеЛохторату. Освіта у нього - 8 класів сільської школи + коридор. Хіба не видно? В принципі, цього досить, щоб більш-менш успішно торгувати велосипедами, картоплею чи секонд-хендом.
Він, як молодий козлик, плигає з форуму на форум, спілкується з горе-біткоїнщиками, авантюристами і т.д. замість того, щоб наполегливо працювати. Хоча би в Польщі будівельником.
Долярчик хоче по легкому. Він не розуміє, що за великими грошима - або кримінал, або випадковість, або постійна важка праця.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
... то, ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?!!!
Ethereum написав:Іпотеку треба брати коли маєш стабільну роботу і на довгий час і додаткові доходи. Тільки так ,а не пів року запасу.
... я ж там чітко написав: а якщо фос-мажор??? - не дай Боже, захворів/ДТП так, що не можеш працювати декілька місяців, чи рік, чи... взагалі?! (ну, є ще варіант продати по переуступку з іпотекою..... але це гемор ще той! - і хто цим буде займатись? )
Ethereum написав:Знаєш ,що найбільше в тобі не подобається? Що ти як москалики скакав за зеленими рехформаторами.
... от що Зе каже НЕ так? - хіба тут він не від душі розка"зує?(бачиться неозброєним оком, що він хоче/старається як КРАЩЕ! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Треба не говорити ,а робити! Слова це не дії,ясно Долярчик? Глянемо хто такі праві руки у резидента. Шефір? Барига з Ізраїля? Богдан? Може нам МВФ гроші дасть? Після повернення активів Привата Бені. Це неможливо,вмім ясно. Ти проголосував і далі тянеш за таких самих бариг. Не стидно? Що він сказав не так? Чи може зе збрехав не так? Після зустрічі з Пу закінчится війна... нерозумний ти Долярчик. Історії не знаєш. А Львів буде дорожати. Незважаючи на твого клоуна.
Долярчик написав:ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?
Ще раз, і в останнє, кажу - Ви дарма зневажливо ставитесь до самоосвіти, і освіти загалом. Приклад Вашої дружини і крутості Вашого доходу на фоні неї - нерепрезентативний. Як би Вам не хотілося, але там немає чим хизуватися. Є така російська приказка: "Молодец среди овец, а против молодца и сам овца". Я можу навести десятки прикладів серед своїх знайомих, коли люди з хорошою освітою мають дохід вищий ніж Ви і Ваша дружина разом (деколи в рази). Ні, вони не власники бізнесів. Ні, вони не ІТ-шніки. Тому цвяхом краще вбивайте собі: якщо вкладати в свій розвиток і впахувати, то цифри, озвучені dinozavrik'ом, від яких у Вас перехопило подих стануть цілком реальні.
Я не говорю про вищу освіту. Якщо Ви вже цікавитесь фінансами, і проводите купу часу на фінансовому форумі, то вивчіть хоча б основи фінансової грамотності. Замість того, щоб в маршрутці і в перервах між клієнтами дописувати на цей форум, закачайте собі на смартфон пару книжок і читайте (або статті з сайтів), щоб зрозуміти основи (декілька ресурсів для навчання я колись вже наводив тут ).
У Вас є деякі вірні міркування, щодо ризиків, але способи, якими Ви намагаєтесь їх знизити, чи уникнути абсолютно невірні. Та і стратегія, по суті, дуже слабка. Накидаю Вам список тез: - про "лендлордство" загалом, не варто починати будувати інвестиційний портфель з нерухомості (ключове слово "диверсифікація") - тим більше не варто робити це в кредит/іпотеку (так, я читав Кійосакі, тому не потрібно мені наводити його як приклад, краще ознайомтеся з альтернативними точками зору) - Ви, ніби, вірно ідентифікували ризики (форс-мажори, хвороби), і, навіть, описали, щось подібне до того, що називається "резервний фонд" (це ще одне ключове слово). Але те, для чого Ви його плануєте створити, і як плануєте використовувати, підриває фінансову безпеку Вашої родини
Тому, вчіться, Долярчик, вчіться! (а там, дивись, і дійдете до того, що і працювати треба)
Чого ви всі накинулися на Долярчика? Історії успіху в плані покращення матеріального добробуту можуть бути різні: з освітою чи без освіти. Освіта - не гарантія такого успіху, лише збільшує потенціал. Головне все ж таки хліб духовний, а не матеріальний. Долярчик любить своїх дітей, тому він успішний. В нього в житті є Любов. А покращити матеріальний добробут, це як Бог дасть. Якщо Бог дає, то радійте тому, що маєте, не скигліть. Треба буде більше, Бог дасть більше. Бог добрий і справедливий. Ніколи не залишить своє творіння на призволяще.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:Чого ви всі накинулися на Долярчика? Історії успіху в плані покращення матеріального добробуту можуть бути різні: з освітою чи без освіти. Освіта - не гарантія такого успіху, лише збільшує потенціал. Головне все ж таки хліб духовний, а не матеріальний. Долярчик любить своїх дітей, тому він успішний. В нього в житті є Любов. А покращити матеріальний добробут, це як Бог дасть. Якщо Бог дає, то радійте тому, що маєте, не скигліть. Треба буде більше, Бог дасть більше. Бог добрий і справедливий. Ніколи не залишить своє творіння на призволяще.
Олігархи і лохоекторат теж богом прикриваються. Типу цієї. https://amp.censor.net.ua/video_news/31 ... ivshegosya Ти заплатив воєнний хоч податок з своїх біткоїнів,представник Донбасу? Ні то вали туди звідки приїхав. А загаджуй нас своїм псевдопатрітизмом. В армії меньше 1% з Донбасу. Брехун і уклоніст,як і твій ельпрезиденто. Нащо тобі жити у Львові. Їдь в Італію.
Козак-характерник написав:Чого ви всі накинулися на Долярчика? Історії успіху в плані покращення матеріального добробуту можуть бути різні: з освітою чи без освіти. Освіта - не гарантія такого успіху, лише збільшує потенціал. Головне все ж таки хліб духовний, а не матеріальний. Долярчик любить своїх дітей, тому він успішний. В нього в житті є Любов. А покращити матеріальний добробут, це як Бог дасть. Якщо Бог дає, то радійте тому, що маєте, не скигліть. Треба буде більше, Бог дасть більше. Бог добрий і справедливий. Ніколи не залишить своє творіння на призволяще.
Олігархи і лохоекторат теж богом прикриваються. Типу цієї. https://amp.censor.net.ua/video_news/31 ... ivshegosya Ти заплатив воєнний хоч податок з своїх біткоїнів,представник Донбасу? Ні то вали туди звідки приїхав. А загаджуй нас своїм псевдопатрітизмом. В армії меньше 1% з Донбасу. Брехун і уклоніст,як і твій ельпрезиденто. Нащо тобі жити у Львові. Їдь в Італію.
Ще й альфонс. І трутень! Пише про бога і любов, а сам ніхрена не робить, не створює жодних матеріальних цінностей. Хоче усіх повчати, але чому може навчити трутень???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців