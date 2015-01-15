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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:48
Козак-характерник написав: Frant написав:
чому може навчити трутень???
Дивитися мій підпис...
Трутень, тут економічний форум, а не богословський диспут!
Шуруй до попів, спробуй їм забити тельбухи іменем бога та іншою словесною мішурою! Вони тебе поженуть, як мати малу дитину додому!
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:01
Frant написав: Козак-характерник написав: Frant написав:
чому може навчити трутень???
Дивитися мій підпис...
Трутень, тут економічний форум, а не богословський диспут!
Шуруй до попів, спробуй їм забити тельбухи іменем бога та іншою словесною мішурою! Вони тебе поженуть, як мати малу дитину додому!
На Донбасс,там дуже вірюючий народ. Чорта до чортів
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:05
Ethereum написав:
Чорта до чортів
Дивитися відео до кінця.
Тому не треба шукати чорта, у кого чорт за спиною.
П.С. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:15
Козак-характерник написав: Ethereum написав:
Чорта до чортів
Дивитися відео до кінця.
Тому не треба шукати чорта, у кого чорт за спиною.
П.С. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Телепню, тобі пояснено: тут фінансово-економічний форум.
Люди бесідують про гроші і нерухомість. Бродячі проповідники, до того ж альфонси , ще й з Донбасу - тут нахрєн нікому не впали!
Тому, наш дорогий трутень, перекидайся на релігійні форуми і там забивай баки кому зможеш) своїми пустопорожніми псевдо- релігійними балачками))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:18
Coder написав: Долярчик написав:
ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?
Ще раз, і в останнє, кажу - Ви дарма зневажливо ставитесь до самоосвіти, і освіти загалом. Приклад Вашої дружини і крутості Вашого доходу на фоні неї - нерепрезентативний. Як би Вам не хотілося, але там немає чим хизуватися. Є така російська приказка: "Молодец среди овец, а против молодца и сам овца". Я можу навести десятки прикладів серед своїх знайомих, коли люди з хорошою освітою мають дохід вищий ніж Ви і Ваша дружина разом (деколи в рази). Ні, вони не власники бізнесів. Ні, вони не ІТ-шніки. Тому цвяхом краще вбивайте собі: якщо вкладати в свій розвиток і впахувати, то цифри, озвучені dinozavrik'ом, від яких у Вас перехопило подих стануть цілком реальні.
Я не говорю про вищу освіту. Якщо Ви вже цікавитесь фінансами, і проводите купу часу на фінансовому форумі, то вивчіть хоча б основи фінансової грамотності. Замість того, щоб в маршрутці і в перервах між клієнтами дописувати на цей форум, закачайте собі на смартфон пару книжок і читайте (або статті з сайтів), щоб зрозуміти основи (декілька ресурсів для навчання я колись вже наводив тут
).
У Вас є деякі вірні міркування, щодо ризиків, але способи, якими Ви намагаєтесь їх знизити, чи уникнути абсолютно невірні. Та і стратегія, по суті, дуже слабка. Накидаю Вам список тез:
- про "лендлордство" загалом, не варто починати будувати інвестиційний портфель з нерухомості (ключове слово "диверсифікація")
- тим більше не варто робити це в кредит/іпотеку (так, я читав Кійосакі, тому не потрібно мені наводити його як приклад, краще ознайомтеся з альтернативними точками зору)
- Ви, ніби, вірно ідентифікували ризики (форс-мажори, хвороби), і, навіть, описали, щось подібне до того, що називається "резервний фонд" (це ще одне ключове слово). Але те, для чого Ви його плануєте створити, і як плануєте використовувати, підриває фінансову безпеку Вашої родини
Тому, вчіться, Долярчик, вчіться!
(а там, дивись, і дійдете до того, що і працювати треба)
Надто пізно!
Треба було вчитись розуму ще в шкільні роки....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:23
Frant написав: Козак-характерник написав: Ethereum написав:
Чорта до чортів
Дивитися відео до кінця.
Тому не треба шукати чорта, у кого чорт за спиною.
П.С. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Телепню, тобі пояснено: тут фінансово-економічний форум.
Люди бесідують про гроші і нерухомість. Бродячі проповідники, до того ж альфонси , ще й з Донбасу - тут нахрєн нікому не впали!
Тому, наш дорогий трутень, перекидайся на релігійні форуми і там забивай баки кому зможеш) своїми пустопорожніми псевдо- релігійними балачками))
Кажу тобі: "Кидай рушницю, та й вспливай!"
Рятуйся!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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