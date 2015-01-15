Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чого ви всі накинулися на Долярчика? Історії успіху в плані покращення матеріального добробуту можуть бути різні: з освітою чи без освіти. Освіта - не гарантія такого успіху, лише збільшує потенціал. Головне все ж таки хліб духовний, а не матеріальний. Долярчик любить своїх дітей, тому він успішний. В нього в житті є Любов. А покращити матеріальний добробут, це як Бог дасть. Якщо Бог дає, то радійте тому, що маєте, не скигліть. Треба буде більше, Бог дасть більше. Бог добрий і справедливий. Ніколи не залишить своє творіння на призволяще.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Долярчик написав:ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?
Ще раз, і в останнє, кажу - Ви дарма зневажливо ставитесь до самоосвіти, і освіти загалом. Приклад Вашої дружини і крутості Вашого доходу на фоні неї - нерепрезентативний. Як би Вам не хотілося, але там немає чим хизуватися. Є така російська приказка: "Молодец среди овец, а против молодца и сам овца". Я можу навести десятки прикладів серед своїх знайомих, коли люди з хорошою освітою мають дохід вищий ніж Ви і Ваша дружина разом (деколи в рази). Ні, вони не власники бізнесів. Ні, вони не ІТ-шніки. Тому цвяхом краще вбивайте собі: якщо вкладати в свій розвиток і впахувати, то цифри, озвучені dinozavrik'ом, від яких у Вас перехопило подих стануть цілком реальні.
Я не говорю про вищу освіту. Якщо Ви вже цікавитесь фінансами, і проводите купу часу на фінансовому форумі, то вивчіть хоча б основи фінансової грамотності. Замість того, щоб в маршрутці і в перервах між клієнтами дописувати на цей форум, закачайте собі на смартфон пару книжок і читайте (або статті з сайтів), щоб зрозуміти основи (декілька ресурсів для навчання я колись вже наводив тут ).
У Вас є деякі вірні міркування, щодо ризиків, але способи, якими Ви намагаєтесь їх знизити, чи уникнути абсолютно невірні. Та і стратегія, по суті, дуже слабка. Накидаю Вам список тез: - про "лендлордство" загалом, не варто починати будувати інвестиційний портфель з нерухомості (ключове слово "диверсифікація") - тим більше не варто робити це в кредит/іпотеку (так, я читав Кійосакі, тому не потрібно мені наводити його як приклад, краще ознайомтеся з альтернативними точками зору) - Ви, ніби, вірно ідентифікували ризики (форс-мажори, хвороби), і, навіть, описали, щось подібне до того, що називається "резервний фонд" (це ще одне ключове слово). Але те, для чого Ви його плануєте створити, і як плануєте використовувати, підриває фінансову безпеку Вашої родини
Тому, вчіться, Долярчик, вчіться! (а там, дивись, і дійдете до того, що і працювати треба)
Надто пізно! Треба було вчитись розуму ще в шкільні роки....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Або львівськи корки та хибне мислення. Це я про те, жи ті француваті корки та брак місця для паркування автівок – то є 100% наслідки правління самонемічної влади, котра ніц не зробила з того, шо було написане та намальоване в малій Конституції міста – його Генеральнім плані. Тому готовий терпіти ріжні незручності та прикрості, й навіть нести фінансові витрати, але тілько за умови, що ті, хто свідомо (заради власного збагачення) і несвідомо (через власну тупість) знищують життєве середовище львів’ян будуть засуджені за корупцію та злочини перед львівською громадою. Бажано з конфіскацією майна, «нажитого» за рахунок зіпсутих нервів і здоров‘я мешканців міста.
Отже, через халатність або неспроможність сонцесяйного, якого львівці й далі готові обирати війтом, у нас НЕ: