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Чого ви всі накинулися на Долярчика? Історії успіху в плані покращення матеріального добробуту можуть бути різні: з освітою чи без освіти. Освіта - не гарантія такого успіху, лише збільшує потенціал. Головне все ж таки хліб духовний, а не матеріальний. Долярчик любить своїх дітей, тому він успішний. В нього в житті є Любов. А покращити матеріальний добробут, це як Бог дасть. Якщо Бог дає, то радійте тому, що маєте, не скигліть. Треба буде більше, Бог дасть більше. Бог добрий і справедливий. Ніколи не залишить своє творіння на призволяще.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Долярчик написав:ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?
Ще раз, і в останнє, кажу - Ви дарма зневажливо ставитесь до самоосвіти, і освіти загалом. Приклад Вашої дружини і крутості Вашого доходу на фоні неї - нерепрезентативний. Як би Вам не хотілося, але там немає чим хизуватися. Є така російська приказка: "Молодец среди овец, а против молодца и сам овца". Я можу навести десятки прикладів серед своїх знайомих, коли люди з хорошою освітою мають дохід вищий ніж Ви і Ваша дружина разом (деколи в рази). Ні, вони не власники бізнесів. Ні, вони не ІТ-шніки. Тому цвяхом краще вбивайте собі: якщо вкладати в свій розвиток і впахувати, то цифри, озвучені dinozavrik'ом, від яких у Вас перехопило подих стануть цілком реальні.
Я не говорю про вищу освіту. Якщо Ви вже цікавитесь фінансами, і проводите купу часу на фінансовому форумі, то вивчіть хоча б основи фінансової грамотності. Замість того, щоб в маршрутці і в перервах між клієнтами дописувати на цей форум, закачайте собі на смартфон пару книжок і читайте (або статті з сайтів), щоб зрозуміти основи (декілька ресурсів для навчання я колись вже наводив тут ).
У Вас є деякі вірні міркування, щодо ризиків, але способи, якими Ви намагаєтесь їх знизити, чи уникнути абсолютно невірні. Та і стратегія, по суті, дуже слабка. Накидаю Вам список тез: - про "лендлордство" загалом, не варто починати будувати інвестиційний портфель з нерухомості (ключове слово "диверсифікація") - тим більше не варто робити це в кредит/іпотеку (так, я читав Кійосакі, тому не потрібно мені наводити його як приклад, краще ознайомтеся з альтернативними точками зору) - Ви, ніби, вірно ідентифікували ризики (форс-мажори, хвороби), і, навіть, описали, щось подібне до того, що називається "резервний фонд" (це ще одне ключове слово). Але те, для чого Ви його плануєте створити, і як плануєте використовувати, підриває фінансову безпеку Вашої родини
Тому, вчіться, Долярчик, вчіться! (а там, дивись, і дійдете до того, що і працювати треба)
Надто пізно! Треба було вчитись розуму ще в шкільні роки....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Або львівськи корки та хибне мислення. Це я про те, жи ті француваті корки та брак місця для паркування автівок – то є 100% наслідки правління самонемічної влади, котра ніц не зробила з того, шо було написане та намальоване в малій Конституції міста – його Генеральнім плані. Тому готовий терпіти ріжні незручності та прикрості, й навіть нести фінансові витрати, але тілько за умови, що ті, хто свідомо (заради власного збагачення) і несвідомо (через власну тупість) знищують життєве середовище львів’ян будуть засуджені за корупцію та злочини перед львівською громадою. Бажано з конфіскацією майна, «нажитого» за рахунок зіпсутих нервів і здоров‘я мешканців міста.
Отже, через халатність або неспроможність сонцесяйного, якого львівці й далі готові обирати війтом, у нас НЕ:
jump написав:Або львівськи корки та хибне мислення. Це я про те, жи ті француваті корки та брак місця для паркування автівок – то є 100% наслідки правління самонемічної влади, котра ніц не зробила з того, шо було написане та намальоване в малій Конституції міста – його Генеральнім плані. Тому готовий терпіти ріжні незручності та прикрості, й навіть нести фінансові витрати, але тілько за умови, що ті, хто свідомо (заради власного збагачення) і несвідомо (через власну тупість) знищують життєве середовище львів’ян будуть засуджені за корупцію та злочини перед львівською громадою. Бажано з конфіскацією майна, «нажитого» за рахунок зіпсутих нервів і здоров‘я мешканців міста.
Отже, через халатність або неспроможність сонцесяйного, якого львівці й далі готові обирати війтом, у нас НЕ:
Не дарма Долярчик, вже задумуться про купівлю квартир під оренду.Продажі роверів ракетою догори.Народу набридло стояти в корках, всі пересідають на ровери з самокатами. Все гірше добиратись з приміських сіл до Львова.Зранку тянучка перед світлофором в Сокільниках, починалась в Малечковичах. Транспортну проблему вирішувати не збираються, добудувати Ряшівську, Вернадського.Мали продовжити Луганську вздовж колії до Городоцької .Тільки перестановлення знаків, та встановлення разділювачів, зокрема на пляці Фрнка через, що тільки збільшились корки.
Bolt написав:Не дарма Долярчик, вже задумуться про купівлю квартир під оренду.Продажі роверів ракетою догори.Народу набридло стояти в корках, всі пересідають на ровери з самокатами. Все гірше добиратись з приміських сіл до Львова.Зранку тянучка перед світлофором в Сокільниках, починалась в Малечковичах. Транспортну проблему вирішувати не збираються, добудувати Ряшівську, Вернадського.Мали продовжити Луганську вздовж колії до Городоцької .Тільки перестановлення знаків, та встановлення разділювачів, зокрема на пляці Фрнка через, що тільки збільшились корки.
А що змінить побудова Ряшівської? критичні точки - заїзд/виїзд з міста, та односмугова окружна міста, на це Ряшівська ніяк не вплине. Більше впливає можливість працювати з дому, побудова офісів/кафе ближче до окраїн міста, не навантажуючи поточну інфраструктуру (привіт ІТ Парку з локацією де і так вже коллапс транспортний)
Bolt написав:Не дарма Долярчик, вже задумуться про купівлю квартир під оренду.Продажі роверів ракетою догори.Народу набридло стояти в корках, всі пересідають на ровери з самокатами. Все гірше добиратись з приміських сіл до Львова.Зранку тянучка перед світлофором в Сокільниках, починалась в Малечковичах. Транспортну проблему вирішувати не збираються, добудувати Ряшівську, Вернадського.Мали продовжити Луганську вздовж колії до Городоцької .Тільки перестановлення знаків, та встановлення разділювачів, зокрема на пляці Фрнка через, що тільки збільшились корки.
А що змінить побудова Ряшівської? критичні точки - заїзд/виїзд з міста, та односмугова окружна міста, на це Ряшівська ніяк не вплине. Більше впливає можливість працювати з дому, побудова офісів/кафе ближче до окраїн міста, не навантажуючи поточну інфраструктуру (привіт ІТ Парку з локацією де і так вже коллапс транспортний)
уже зараз пересуватись містом стає дуже накладно як з точки зору часу, так і перевитрат палива та амортизації машини. про нормальні виїзди та доїзди із/в місто уже можна забути тепер буде цінуватись максимально близька дистанція між домом-роботою-та іншими точками, куди необхідно щодня потрапляти (школа, дитсадок, спортзал/басейн і т.інше)
Coder, Основи управління власними фінансами вже побачили світ...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Будівельна компанія Avalon планує звернутись до суду із позовом про захист честі та ділової репутації після повідомлення головної прокурорки Львівської області Ірини Діденко про будівництво ЖК Avalon Time на незаконно отриманій земельній ділянці у Львові. Компанія заперечує будь-яку причетність до незаконного виведення цієї ділянки із комунальної власності. https://zaxid.net/news/
Ви думаєте, що буде попит? Вважайте, що мої повідомлення тут - це вивчення попиту. За останні два роки, лише V2 попросив трішки більше інформації на цю тему, ще 15-20 користувачів подякували за дописи. І все.
Долярчик, в освіту не вірить, йому більше подобається висувати на обговорення відірвані від реальності гіпотези, і мріяти про спосіб збагачення, який порушуватиме всі можливі і неможливі економічні закони.
Інформації на цю тему в Мережі, мені здається, більше ніж достатньо. Причому часто вона вже непогано систематизована (джерела я наводив). Проблема в тому, що, навіть, ту що є, мало хто читає. Маєте конкретні питання - задавайте, я спробую відповісти.