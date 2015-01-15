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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:37
Coder написав:
Інформації на цю тему в Мережі, мені здається, більше ніж достатньо. Причому часто вона вже непогано систематизована (джерела я наводив). Проблема в тому, що, навіть, ту що є, мало хто читає. Маєте конкретні питання - задавайте, я спробую відповісти.
Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться
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dinozavrik
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