Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:37
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:04
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
КУди інвестувати імяреку з вільних сум до 50000 грн в місяць...саме в листопаді місяці року 2019? І які ризики при цьому враховувати?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:33
Долярчик має ЗП, більше ніж у професора. Це реальний факт.
Самоосвітою є сенс займатись лише в тій галузі, яка дасть прибуток.
В Україні це:
1) торгівля
2) транспортні перевезення
3) сільське господарство
4) лісове хозяйство
5) програмування
6) будівництво
7)медицина?
пиління держбюджету
Саме в цих галузях є сенс покращувати свій освітній рівень)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 лис, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:40
Frant -8 ще блохерство адвего и форумок рулять
в реку бо без води не туди і не сюди
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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