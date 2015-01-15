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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 431432433434
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:Інформації на цю тему в Мережі, мені здається, більше ніж достатньо. Причому часто вона вже непогано систематизована (джерела я наводив). Проблема в тому, що, навіть, ту що є, мало хто читає. Маєте конкретні питання - задавайте, я спробую відповісти.

Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться :)
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:Маєте конкретні питання - задавайте, я спробую відповісти.

КУди інвестувати імяреку з вільних сум до 50000 грн в місяць...саме в листопаді місяці року 2019? І які ризики при цьому враховувати?
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:33

  Coder написав:Долярчик, в освіту не вірить, йому більше подобається висувати на обговорення відірвані від реальності гіпотези, і мріяти про спосіб збагачення, який порушуватиме всі можливі і неможливі економічні закони

Долярчик має ЗП, більше ніж у професора. Це реальний факт.

Самоосвітою є сенс займатись лише в тій галузі, яка дасть прибуток.
В Україні це:
1) торгівля
2) транспортні перевезення
3) сільське господарство
4) лісове хозяйство
5) програмування
6) будівництво
7)медицина?
8) пиління держбюджету

Саме в цих галузях є сенс покращувати свій освітній рівень)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 лис, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:40

Frant -8 ще блохерство :wink: адвего и форумок рулять :!:

  Квесторе_поверніться написав:КУди інвестувати імяреку з вільних сум

в реку :!: бо без води не туди і не сюди
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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