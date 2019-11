Додано: Сер 13 лис, 2019 03:04

Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться

КУди інвестувати імяреку з вільних сум до 50000 грн в місяць...саме в листопаді місяці року 2019? І які ризики при цьому враховувати?

Давайте спробую. Відразу disclaimer:- в мене немає фінансової освіти, я самоучка (якщо бачите якісь неточності, буду вдячний за виправлення)- я не є професійний фінансовий консультант, тому мені важко бути об'єктивним (в мене фонить зайва консервативність, яка мені інколи шкодить, тому деякі тези можуть виглядати дещо дивно)- дуже багато інформації я брав з західних джерел, тому в нас буде дуже різний погляд на цифри. Читаючи форум, складається враження, що 90% тут менше ніж за 10% з дивану не злізуть. Для мене хорошими є інструменти з 3.5-4% дохідності (так, в мене були депозити 10%+ в валюті, під час кратної девальвації гривні, але я розумів, що "все так не буде").Питання дуже схожі, але вони не такі прості:- насправді, на такі питання дати коректну відповідь неможливо, оскільки воно неповне (сформулював питання трішки повніше, але цього все одно замало), жоден хороший фінансовий консультант на таке питання відповідати не буде. Скорше задасть з десяток зустрічних питань, основним з яких буде "Для чого Ви інвестуєте?". Відповідь "Щоб примножити капітал" не буде прийнята. Нижче поясню детальніше.- питання звучить "Як зробити?", прямої відповіді на таке питання я уникаю, тому що у фінансах ризики присутні завжди, і я не хочу приймати рішення за Вас, щоб потім Ви на мене переклали відповідальність за нього. Я приймаю свої рішення, деколи вдалі, деколи не дуже. Тому все, що я можу зробити - це розповісти про певні фінансові інструменти, їх плюси-мінуси, ризики, але прийняття рішення залишу Вам, оскільки це Ваші гроші.Фінансових інструментів багато, але обирати їх не визначивши цілі немає сенсу. Для відкладання коштів на автомобіль, який Ви плануєте придбати наступного літа, чи для відкладання на пенсію, на яку Ви плануєте вийти через 15-20 років, потрібні різні інструменти.Тому перший крок, як правило, це створення персонального фінансового плану. Це документ, який описує Ваші фінансові цілі, і способи їх досягнення. Окрім того, потрібно зробити оцінку початкового стану - скласти Ваш фінансовий баланс (активи, пасиви).Якщо Ви ніколи не переймалися обліком персональних фінансів, Ви скорше за все не зможете це зробити з першого разу - не вистачить інформації. В першу чергу, середнього рівня щомісячних доходів (з цим, як правило, просто) і витрат (тут складніше). Тут є два варіанти:- прикинути ці цифри і скласти план, але практика показує, що за 2-3 місяці план потрібно коригувати, тому що часто забувають про якісь витрати- зробити крок №0 - вести облік доходів витрат протягом 2-3 місяців, для того, щоб зрозуміти можливий рівень заощаджень щомісяця (або їх відсутності, тоді аналіз витрат покаже ресурс для заощаджень, так званий "ефект лате") і після цього повернутись до створення фінансового плануЗ цілями, в принципі, все просто. Вони повинні бути чіткими (конкретні цифри і дати):- придбати автомобіль вартістю $18000 до 1го липня 2020 року- придбати квартиру в Туреччині вартістю $50000 до 1го січня 2025 року- сформувати капітал, що генеруватиме пасивний дохід (пенсію) розміром $2000 на місяць до 1го січня 2030 рокутощо. Можуть бути і інші цілі: відпустка, освіта дітей, і т. ін. Цілі ділять на короткострокові, середньострокові, і довгострокові. Вам потрібен список всіх ваших цілей.Далі оцінюємо стартову точку, складаємо баланс. Тут є декілька різних підходів. Хтось до, активів відносить лише ті активи, які генерують дохід (депозити, цінні папери, нерухомість під оренду), хтось відносить до них і нерухомість, в якій Ви живете, автомобіль, витвори мистецтва (оскільки це має вартість, його можна продати і отримати за це кошти). Пасиви, це відповідно борги, кредити і т. ін.Тепер можна спробувати скласти інвестиційну стратегію, яка задовільнятиме всі цілі. Не факт, що вона існуватиме. Якщо у Вас іпотека на наступні 20 років, кредит на авто ще на 5, і споживчий кредит на iPhone під 55% і Ви щомісяця ледве дотягуєте до зарплати (тому що 70% доходу йде на виплати по кредитах), а в планах через 5 років вийти на пенсію і жити в Туреччині у власній квартирі... то мабуть це нереально. В такому випадку, потрібно буде коригувати цілі (наприклад, вийти на пенсію через 25 років, або через 5 але квартиру в Туреччині замінити на будинок в Турці).Загалом, є певні правила, щодо формулювання цілей:- ціль №0 - позбутися боргів (тут є певні нюанси, хтось говорить, що бувають здорові кредити, наприклад, іпотека, але я не прихильник цієї теорії, особливо в наших умовах)- ціль №1 - це "фінансовий резерв" - це мінімум 3, краще 6 місяців Ваших витрат, що зберігаються в легкодоступній формі (готівка, депозит з вільним зняттям/поповненням, ще є стратегія "депозитная лестница").- і лише після цього йдуть всі інші цілі (відпустка, автівка, квартира, освіта дітей, пенсія).Отже для того, щоб дати відповідь на Ваше питання потрібно дійти до цієї точки. Якщо ми можемо виходити з того, що у Вас немає боргів (якщо є, то гасіть їх якомога швидше) і вже є фінансовий резерв, тобто, в разі втрати джерела доходу ви зможете прожити без втрати якості життя 3-6 місяців (якщо не можете, то збирайте фінансовий резерв), тоді можемо говорити про інвестування, тобто формування капіталу, що генеруватиме пасивний дохід.Дуже залежить від багатьох факторів: цілей, Вашого віку, поточного інвестиційного портфелю і т. ін. Але є декілька загальних принципів, яких варто дотримуватись (це моменти побудови фінансової стратегії).1. Диверсифікація - "не складати все в одну корзину". Диверсифікація може бути по різних критеріях: валюта (долар-євро-гривня), тип активів (депозити-цінні папери-нерухомість-бізнес), географія (Україна-США/Європа-країни, що розвиваються), тощо.2. Ще один важливий критерій - ризиковість інвестицій. Розглядають: консервативні, помірковані, агресивні. Власне, вже окреслив свій портфель, коли сказав, що агресивних йому більше не потрібно (хоча підозрюю, ми вкладаємо в цей термін різний зміст, про криптовалюти буде нижче). Дехто оцінює рівнем можливих коливань/втрати капіталу (0%, 10%, 25% відповідно). Дехто за дохідністю (<6%, 6-8%, >8%). Тут два важливих моменти:- правило "100 - вік" - відсоток агресивних інвестицій в портфелі не має перевищувати 100 - Ваш вік. Тобто якщо Вам 40, то не тримайте в портфелі більше 60% акцій.- ризик країни - консервативними інвестиціями можуть вважатися депозити, бонди, облігації країн/установ, що мають рейтинг (Fitch, Moody) не нижче А. Рейтинг фінансових установ країни не може бути вищим за суверенний рейтинг цієї країни, тобто забуваємо про всі uaAAA, згадуємо, що Україна має рейтинг B, і розуміємо, що навіть наші депозити і ОВДП - це, як мінімум, помірковані, а то й агресивні інвестиції, незважаючи на всі гарантії держави.З огляду на це, стратегіязавершити ремонт і влізти в іпотеку на інвестиційну квартиру відверто слабка:- резервний фонд відсутній- недиверсифікований портфель (лише один актив, і він дещо агресивний, оскільки в неспокійній країні). Бажано, щоб доля нерухомості не перевищувала 20-25%, тобто якщо у Вас портфель $200K, то квартира за $40-50К в ньому - це ОК, а 100%, ще й в іпотеку - це не ОК.- немає ліквідних активів, тобто за термінової потреби в грошах, потрібно буде або скидати актив з дисконтом, або лізти в дорогий кредитЦих правил має бути достатньо, щоб згрубша сформувати свою стратегію. Тепер під неї можна вибирати інструменти:1. Депозити - це найпростіше, на невеликих сумах, можливо єдиний варіант. Це спосіб первинного накопичення капіталу, тому, як правило, стартуємо з нього. Та й не такий великий вибір, щоб крутити носом.2. Цінні папери - про ринок ЦП в Україні, або добре, або нічого. З 2017 року українці отримали можливість інвестувати за кордоном (до 50К євро на рік, що для озвучених сум має бути цілком достатньо). Операції з ЦП доступні через брокерів. З українцями працюють Interactive Brokers і Exante. Exante, може бути дещо простішим в користування, але з огляду на їх походження і реєстрацію, краще IB (тут потрібно знати англійську). Донедавна IB мав поріг входу $10K, зараз вони його зняли, але враховуючи комісії, я б туда з меншою сумою не ліз. Про ЦП можна писати книги. Я пасивний інвестор, мені подобається займатись тим, чим я займаюсь, тому я хочу звести роботу в терміналі до мінімуму (годину в квартал, при потребі перебалансувати портфель). Якщо Ви хочете спекулювати, і отримати вигоду вже завтра - я Вам нічого не підкажу. Для мене ЦП - це пенсія, тобто горизонт інвестування - 10-15-20 років. Скласти портфель, і докидати щороку певну суму, перебалансовуючи відповідно до обраної стратегії (поступово зменшуючи частку акцій на користь облігацій). Тобто, якщо Ви наступного року купуєте автомобіль, або через 3 роки дитина закінчує школу, і стоїть питання платного навчання, то пасивне інвестування в ЦП - це навряд чи хороший варіант.3. Нерухомість - не з такими сумами. Хтось бавиться в гаражі, ну але я там щось профіту не бачу. Щодо житлової, то там потрібні інші суми (можна і за озвучені гроші щось купити, але вона навряд чи буде прибутковою). В мене ситуативно є певна нерухомість в оренді, але це більше випадково, тому експертом себе не вважаю, тут на сусідніх гілках експертів хоч греблю гати, тому з такими питаннями краще до них.4. Інвестування в бізнес - деколи трапляються проекти, з цікавими бізнес-планами. Є інвестиційне проекти, які готові працювати з невеликими інвестиціями, в пару тисяч доларів. В мене в портфелі інвестицій в інші бізнеси зараз немає, але я моніторю цю тему, і, ймовірно, наступного року там дещо з'явиться.5. Накопичувальне страхування життя - популярна річ на Заході. Декілька років тому, я її вивчав в Україні (навіть, штормив австрійський офіс Grave, але вони відмовились страхувати людину, що не є резидентом ЄС). Прийшов до висновку, що самостійне інвестування + ризикове страхування буде вигіднішим.Згрубша ніби і все. Криптовалюти, спекуляції з нерухомістю - це спекулятивні інструменти (тобто більш агресивні ніж агресивні), їх не завжди відносять до інвестицій, я в таке не бавлюся - I'm too old for this shitp2p-кредитування - не вивчав.Можна пробувати давати більш детальні рекомендації, наприклад, спробувати накидати інвестиційну стратегію, але для цього потрібно більше інформації. В принципі, можна взяти якийсь синтетичний, приклад, але це потрібно буде декілька годин часу, тому не обіцяю відповісти швидко.