RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 432433434435
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:19

  Понаехал написав:
  Frant написав:Таких кадрів - одиниці, а нерозумних зелених шлангів (типа Гривенника) - мільйони!

Не много, но есть. Другой мой преподователь занял второе место на одном из конкурсов Texas Instruments. Очень серьезные ребята в Киеве были. Старая школа. Таким людям честь и хвала. Но, увы, их все меньше и меньше.


Вони тут не потрібні, ці кляті професори старої інженерної школи.
Тому що:

  Frant написав:
  Coder написав:Долярчик, в освіту не вірить, йому більше подобається висувати на обговорення відірвані від реальності гіпотези, і мріяти про спосіб збагачення, який порушуватиме всі можливі і неможливі економічні закони

Долярчик має ЗП, більше ніж у професора. Це реальний факт.

Самоосвітою є сенс займатись лише в тій галузі, яка дасть прибуток.
В Україні це:
1) торгівля
2) транспортні перевезення
3) сільське господарство
4) лісове хозяйство
5) програмування
6) будівництво
7) медицина?
8) пиління держбюджету

Саме в цих галузях є сенс покращувати свій освітній рівень)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20662
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 2137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:Згрубша ніби і все. Криптовалюти, спекуляції з нерухомістю - це спекулятивні інструменти (тобто більш агресивні ніж агресивні ), їх не завжди відносять до інвестицій, я в таке не бавлюся - I'm too old for this shit p2p-кредитування - не вивчав.


дякую за відповідь.
По доларових депозитах - мав досвід не дуже приємний, відповідно за 2-3% річних не бачу сенсу з того стресу (отримуванню доларового депозиту потім в гривні а не в доларі по курсу котрий був Х місяців до того), приріст настільки не суттєвий - що якщо просто лежать в готівці то якось комфортніше.

Гривневі облігації - цікаво було, раніше. Зараз курс гривні через дуже активну продаж ОВГЗ так просів що дуже легко може стати на 10-14% вищий ніж є сьогодні в межах року, відповідно весь приріст відносно валюти буде рівно 0.

Криптовалюта такий самий інструмент як і інші, акції теж можна продавати що 5 хвилин, але я туди трохи вніс, диверсифікував, і роки за 3-5 гляну що вийде :)
за минулий період - приріст вийшов + 1000%, відповідно забрав вкладене з суттєвим прибутком і частинку залишив на майбутні роки - навіть якщо впаде в 0 то вже не дуже розстроюсь.

Поки виглядає що найбільше є сенс акції на довгий термін, і нерухомість (але комерційна) - бо мурашників клепають дуже багато і сумнівно що попит дуже буде великий через Х років, та й деякі виглядають не краще ніж старі хрущовки.
dinozavrik
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 24.11.13
Подякував: 281 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 432433434435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Чукча2 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
222 29896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лис, 2019 22:05
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 492, 493, 494
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
4931 532004
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 10:47
Frant
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
212 70529
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 22:17
budivelnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.