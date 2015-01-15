Додано: Сер 13 лис, 2019 12:57

Coder написав: Згрубша ніби і все. Криптовалюти, спекуляції з нерухомістю - це спекулятивні інструменти (тобто більш агресивні ніж агресивні ), їх не завжди відносять до інвестицій, я в таке не бавлюся - I'm too old for this shit p2p-кредитування - не вивчав. Згрубша ніби і все. Криптовалюти, спекуляції з нерухомістю - це спекулятивні інструменти (тобто більш агресивні ніж агресивні ), їх не завжди відносять до інвестицій, я в таке не бавлюся - I'm too old for this shit p2p-кредитування - не вивчав.

дякую за відповідь.По доларових депозитах - мав досвід не дуже приємний, відповідно за 2-3% річних не бачу сенсу з того стресу (отримуванню доларового депозиту потім в гривні а не в доларі по курсу котрий був Х місяців до того), приріст настільки не суттєвий - що якщо просто лежать в готівці то якось комфортніше.Гривневі облігації - цікаво було, раніше. Зараз курс гривні через дуже активну продаж ОВГЗ так просів що дуже легко може стати на 10-14% вищий ніж є сьогодні в межах року, відповідно весь приріст відносно валюти буде рівно 0.Криптовалюта такий самий інструмент як і інші, акції теж можна продавати що 5 хвилин, але я туди трохи вніс, диверсифікував, і роки за 3-5 гляну що вийдеза минулий період - приріст вийшов + 1000%, відповідно забрав вкладене з суттєвим прибутком і частинку залишив на майбутні роки - навіть якщо впаде в 0 то вже не дуже розстроюсь.Поки виглядає що найбільше є сенс акції на довгий термін, і нерухомість (але комерційна) - бо мурашників клепають дуже багато і сумнівно що попит дуже буде великий через Х років, та й деякі виглядають не краще ніж старі хрущовки.