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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:29
dinozavrik написав: Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що візьму іпотеку під 18%річних на 5-10р.(чи під скільки % тепер дають іпотеку в Приваті/чи іншому банку? - бо, останнім часом не дививсь)
на котловані нема сенсу в іпотеку, просто розтермінування взяти в забудовника можна, деякі фіксують в гривні (квітка на буйка
) з розтермінуванням на 17 місяців
.... Ви вважаєте, що на Буйка - це хороша локація?
+ мурашник на мурашнику!
Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що знайду однуху на котловані в хорошій локації
за 750тис. грн.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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