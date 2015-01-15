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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 433434435436
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:29

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:- давайте придумаємо, що візьму іпотеку під 18%річних на 5-10р.(чи під скільки % тепер дають іпотеку в Приваті/чи іншому банку? - бо, останнім часом не дививсь)

на котловані нема сенсу в іпотеку, просто розтермінування взяти в забудовника можна, деякі фіксують в гривні (квітка на буйка) з розтермінуванням на 17 місяців

.... Ви вважаєте, що на Буйка - це хороша локація? :mrgreen:
+ мурашник на мурашнику! :mrgreen:
  Долярчик написав:- давайте придумаємо, що знайду однуху на котловані в хорошій локації за 750тис. грн.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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