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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:29
dinozavrik написав: Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що візьму іпотеку під 18%річних на 5-10р.(чи під скільки % тепер дають іпотеку в Приваті/чи іншому банку? - бо, останнім часом не дививсь)
на котловані нема сенсу в іпотеку, просто розтермінування взяти в забудовника можна, деякі фіксують в гривні (квітка на буйка
) з розтермінуванням на 17 місяців
.... Ви вважаєте, що на Буйка - це хороша локація?
+ мурашник на мурашнику!
Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що знайду однуху на котловані в хорошій локації
за 750тис. грн.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:34
Долярчик написав: dinozavrik написав: Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що візьму іпотеку під 18%річних на 5-10р.(чи під скільки % тепер дають іпотеку в Приваті/чи іншому банку? - бо, останнім часом не дививсь)
на котловані нема сенсу в іпотеку, просто розтермінування взяти в забудовника можна, деякі фіксують в гривні (квітка на буйка
) з розтермінуванням на 17 місяців
.... Ви вважаєте, що на Буйка - це хороша локація?
+ мурашник на мурашнику!
Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що знайду однуху на котловані в хорошій локації
за 750тис. грн.
Не повірите - так
враховуючи відстань в кілька сот метрів до планованого ІТ Парку на 14 тис робочих місць
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dinozavrik
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:30
Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:37
Ethereum написав:
Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...
Детально ще не взнавав та не інвестував туди, по плану в них було на 21й рік - до 21го напевно добудують. Сподобалось планування квартир їхніх
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dinozavrik
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