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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:29
dinozavrik написав: Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що візьму іпотеку під 18%річних на 5-10р.(чи під скільки % тепер дають іпотеку в Приваті/чи іншому банку? - бо, останнім часом не дививсь)
на котловані нема сенсу в іпотеку, просто розтермінування взяти в забудовника можна, деякі фіксують в гривні (квітка на буйка
) з розтермінуванням на 17 місяців
.... Ви вважаєте, що на Буйка - це хороша локація?
+ мурашник на мурашнику!
Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що знайду однуху на котловані в хорошій локації
за 750тис. грн.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:34
Долярчик написав: dinozavrik написав: Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що візьму іпотеку під 18%річних на 5-10р.(чи під скільки % тепер дають іпотеку в Приваті/чи іншому банку? - бо, останнім часом не дививсь)
на котловані нема сенсу в іпотеку, просто розтермінування взяти в забудовника можна, деякі фіксують в гривні (квітка на буйка
) з розтермінуванням на 17 місяців
.... Ви вважаєте, що на Буйка - це хороша локація?
+ мурашник на мурашнику!
Долярчик написав:
- давайте придумаємо, що знайду однуху на котловані в хорошій локації
за 750тис. грн.
Не повірите - так
враховуючи відстань в кілька сот метрів до планованого ІТ Парку на 14 тис робочих місць
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:30
Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:37
Ethereum написав:
Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...
Детально ще не взнавав та не інвестував туди, по плану в них було на 21й рік - до 21го напевно добудують. Сподобалось планування квартир їхніх
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Додано: Чет 14 лис, 2019 01:24
dinozavrik написав: Ethereum написав:
Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...
Детально ще не взнавав та не інвестував туди, по плану в них було на 21й рік - до 21го напевно добудують. Сподобалось планування квартир їхніх
Так ось і не раджу інвестувати в лохотрон. Вони один вигнали і $ збирають. Я там цікавився,але зрозумів що скоро не збудують. Перші будинки вже мають скоро здати,а там нічого не роблять. Про трубу рядом мовчу.
Наприклад Софіївка,ці швидко гонять .
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Додано: Чет 14 лис, 2019 12:10
Ethereum написав: dinozavrik написав: Ethereum написав:
Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...
Детально ще не взнавав та не інвестував туди, по плану в них було на 21й рік - до 21го напевно добудують. Сподобалось планування квартир їхніх
Так ось і не раджу інвестувати в лохотрон. Вони один вигнали і $ збирають. Я там цікавився,але зрозумів що скоро не збудують. Перші будинки вже мають скоро здати,а там нічого не роблять. Про трубу рядом мовчу.
Наприклад Софіївка,ці швидко гонять .
Моє повідомлення про Квітку було більше в контексті Іпотеки і що нема сенсу її брати, коли можна взяти розтермінування від забудовника (без страхування життя на той період і т.д), від них пропозиція була на пошті.
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dinozavrik
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Додано: Чет 14 лис, 2019 23:57
натрапив на пост дописувача нашого
Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )
- я б зробив би їх разом!©®™
Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:02
dinozavrik написав:
натрапив на пост дописувача нашого
Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )
- я б зробив би їх разом!
Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв
Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.
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