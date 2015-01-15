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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437>
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:29

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:- давайте придумаємо, що візьму іпотеку під 18%річних на 5-10р.(чи під скільки % тепер дають іпотеку в Приваті/чи іншому банку? - бо, останнім часом не дививсь)

на котловані нема сенсу в іпотеку, просто розтермінування взяти в забудовника можна, деякі фіксують в гривні (квітка на буйка) з розтермінуванням на 17 місяців

.... Ви вважаєте, що на Буйка - це хороша локація? :mrgreen:
+ мурашник на мурашнику! :mrgreen:
  Долярчик написав:- давайте придумаємо, що знайду однуху на котловані в хорошій локації за 750тис. грн.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:34

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:- давайте придумаємо, що візьму іпотеку під 18%річних на 5-10р.(чи під скільки % тепер дають іпотеку в Приваті/чи іншому банку? - бо, останнім часом не дививсь)

на котловані нема сенсу в іпотеку, просто розтермінування взяти в забудовника можна, деякі фіксують в гривні (квітка на буйка) з розтермінуванням на 17 місяців

.... Ви вважаєте, що на Буйка - це хороша локація? :mrgreen:
+ мурашник на мурашнику! :mrgreen:
  Долярчик написав:- давайте придумаємо, що знайду однуху на котловані в хорошій локації за 750тис. грн.

Не повірите - так :) враховуючи відстань в кілька сот метрів до планованого ІТ Парку на 14 тис робочих місць
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:30

Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:37

  Ethereum написав:Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...

Детально ще не взнавав та не інвестував туди, по плану в них було на 21й рік - до 21го напевно добудують. Сподобалось планування квартир їхніх
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:24

  dinozavrik написав:
  Ethereum написав:Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...

Детально ще не взнавав та не інвестував туди, по плану в них було на 21й рік - до 21го напевно добудують. Сподобалось планування квартир їхніх


Так ось і не раджу інвестувати в лохотрон. Вони один вигнали і $ збирають. Я там цікавився,але зрозумів що скоро не збудують. Перші будинки вже мають скоро здати,а там нічого не роблять. Про трубу рядом мовчу.
Наприклад Софіївка,ці швидко гонять .
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:10

  Ethereum написав:
  dinozavrik написав:
  Ethereum написав:Ви думаєте вони на Буйка добудують? Один кран півроку стоїть. Нічого не зроблено за скільки часу. Навіть вже проблемний комплекс на Угорській закінчують,а ті стоять...

Детально ще не взнавав та не інвестував туди, по плану в них було на 21й рік - до 21го напевно добудують. Сподобалось планування квартир їхніх


Так ось і не раджу інвестувати в лохотрон. Вони один вигнали і $ збирають. Я там цікавився,але зрозумів що скоро не збудують. Перші будинки вже мають скоро здати,а там нічого не роблять. Про трубу рядом мовчу.
Наприклад Софіївка,ці швидко гонять .

Моє повідомлення про Квітку було більше в контексті Іпотеки і що нема сенсу її брати, коли можна взяти розтермінування від забудовника (без страхування життя на той період і т.д), від них пропозиція була на пошті.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:57

натрапив на пост дописувача нашого :)
Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )

- я б зробив би їх разом!©®™


Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв :)
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

dinozavrik написав:натрапив на пост дописувача нашого :)
Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )

- я б зробив би їх разом!


Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв :)


Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Faceless написав:Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.

Ага, замість того щоб прагнути заробити більше - головна мета щоб інші заробляли менше. Головна фішка рускіх ватніків теж схожа - щоб "піндоси" жили так само бідно як і вони в російській глуші
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:03

Сільський торговець велосипедами

  dinozavrik написав:
  Faceless написав:Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.

Ага, замість того щоб прагнути заробити більше - головна мета щоб інші заробляли менше. Головна фішка рускіх ватніків теж схожа - щоб "піндоси" жили так само бідно як і вони в російській глуші


Гривенник, так само як і московське ватне населення, не хоче багато і важко працювати.
Він, як шакал, бігає по форумах і шукає, де би взяти ідею, щоб на рівному місці і без ризику заробити великі гроші.

У нашого клієнта освіта - 8 класів сільської школи і коридор. Тому певних речей, зокрема складних взаємозв'язків - він в принципі не здатен осягнути. Типовий зе-лохторат. "Думки у Буратіно були коротенькі і нікчемні)))"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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