Faceless написав:dinozavrik написав:натрапив на пост дописувача нашого
Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )
- я б зробив би їх разом!
Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв
Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.
... та що ж ви всі так гостро реагуєте на мої жарти/приколи/фантазії???!
... і суть допису - дуууууууууже любите перекручувати!
- цифри там можна корегувати:
- можна нижню планку підвищити до 100, чи навіть до 200тис.дол. на ОДНУ людину....
- і що такого, що ви заплатите з сім'ї 1% податку в рік, а жирний кіт заплатить 30-50%"!!!
- різницю ловите?
- і пам'ятаємо, що податки потрібно платити ВСІМ!(але з великою різницею! )