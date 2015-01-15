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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:51

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

  Faceless написав:
dinozavrik написав:натрапив на пост дописувача нашого
Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )

- я б зробив би їх разом!


Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв :)


Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.

... та що ж ви всі так гостро реагуєте на мої жарти/приколи/фантазії???! :mrgreen:
... і суть допису - дуууууууууже любите перекручувати!
- цифри там можна корегувати:
- можна нижню планку підвищити до 100, чи навіть до 200тис.дол. на ОДНУ людину....
- і що такого, що ви заплатите з сім'ї 1% податку в рік, а жирний кіт заплатить 30-50%"!!!
- різницю ловите?

- і пам'ятаємо, що податки потрібно платити ВСІМ!(але з великою різницею! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:
  Faceless написав:
dinozavrik написав:натрапив на пост дописувача нашого
[quote] Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )

- я б зробив би їх разом!


Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв :)


Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.

... та що ж ви всі так гостро реагуєте на мої жарти/приколи/фантазії???! :mrgreen:
... і суть допису - дуууууууууже любите перекручувати!
- цифри там можна корегувати:
- можна нижню планку підвищити до 100, чи навіть до 200тис.дол. на ОДНУ людину....
- і що такого, що ви заплатите з сім'ї 1% податку в рік, а жирний кіт заплатить 30-50%"!!!
- різницю ловите?

- і пам'ятаємо, що податки потрібно платити ВСІМ!(але з великою різницею! )[/quote]

Спробували перевести на жарт, і все одно суть залишилась тою ж. Та ж шариківщина. Ті ж "планки жирних котів". Та ж маячня про сплату податку зі статків (а не доходів), що взагалі то і так вже були оподатковані. Той самий дискримінаційний підхід "а що такого, що один заплатить 1%, а багатший за нього - 30-50%".

Ви суті не ловите. Ось в чому біда.
"Історія нас вчить тому, що історія нікого не вчить"
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:55

Faceless
....а яким чином тоді, заставити отих жирних котів(порошенків/коломойських.... та чого вже там - дубінських :mrgreen: - як бачите, я нікого не захищаю! ) сплачувати сповна?!
- ну як це так - людина має 24 квартири, а податки(думаю) сплачує, як бабуся з трьох-кімнатного хруща! :mrgreen:

- все кажу - критикуючи - пропонуй-ТЕ!
- як заставити жирних котів повернути у бюджет, хоч частину награбованого у держави(читайте - в пересічних) :?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 434435436437
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