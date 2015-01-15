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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:51
Долярчик написав:dinozavrik, ну нижню планку можна значно підняти!
- але суть в іншому! - з мого допису вище, ви ж бачите, КОГО я хочу "обібрати"!
Тих, хто багатший від вас, кому заздрите, кого не розумієте. Менталітет комуняцьких люмпенів. Це на початку будуть звучати "Коломойський, Дубінський", потім відомі судді й чиновники, потім судді й чиновники без розбору, а потім і всі сусіди, кому люмпен заздритиме. Все це вже проходили.
І таких люмпенів-ідеологів краще пристрелити на місці
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:20
... еееехххххх, хотів як краще, а вишло як завжди...
- я тільки мав на увазі "жирних котів" лише тих, які 28р. грабували/розпилювали бюджет нашої країни.... - привладних чинушів-корупціонерів-хабарників..
- а багатим, які добились всього самі, - я не заздрю, а ПИШАЮСЬ ними і повчаюсь у них!
Вони - молодці! - і я стараюсь/прагну бути такими, як вони!
...а, ви, отак взяли, і зробили з мене люмпена...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:08
Долярчик написав:
... еееехххххх, хотів як краще, а вишло як завжди...
- я тільки мав на увазі "жирних котів" лише тих, які 28р. грабували/розпилювали бюджет нашої країни.... - привладних чинушів-корупціонерів-хабарників..
- а багатим, які добились всього самі, - я не заздрю, а ПИШАЮСЬ ними і повчаюсь у них!
Вони - молодці! - і я стараюсь/прагну бути такими, як вони!
...а, ви, отак взяли, і зробили з мене люмпена...
тому що ви не думаєте зовсім про наслідки, і вважаєте що всі навколо дурні, прочитайте мою відповідь вище
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dinozavrik
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:39
Долярчик написав:
... еееехххххх, хотів як краще, а вишло як завжди...
- я тільки мав на увазі "жирних котів" лише тих, які 28р. грабували/розпилювали бюджет нашої країни.... - привладних чинушів-корупціонерів-хабарників..
- а багатим, які добились всього самі, - я не заздрю, а ПИШАЮСЬ ними і повчаюсь у них!
Вони - молодці! - і я стараюсь/прагну бути такими, як вони!
...а, ви, отак взяли, і зробили з мене люмпена...
Саме тому ти бігаєш, як шакал, з форуму на форум? Зустрічаєшся у львівських забігайлівках з авантюристами і пройдисвітами???
І всюди ти намагаєшся знайти ідею, як швидко і легко і на шармака - розбагатіти!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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