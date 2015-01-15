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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:dinozavrik, ну нижню планку можна значно підняти!
- але суть в іншому! - з мого допису вище, ви ж бачите, КОГО я хочу "обібрати"!
Тих, хто багатший від вас, кому заздрите, кого не розумієте. Менталітет комуняцьких люмпенів. Це на початку будуть звучати "Коломойський, Дубінський", потім відомі судді й чиновники, потім судді й чиновники без розбору, а потім і всі сусіди, кому люмпен заздритиме. Все це вже проходили.
І таких люмпенів-ідеологів краще пристрелити на місці
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... еееехххххх, хотів як краще, а вишло як завжди... :roll:

- я тільки мав на увазі "жирних котів" лише тих, які 28р. грабували/розпилювали бюджет нашої країни.... - привладних чинушів-корупціонерів-хабарників..

- а багатим, які добились всього самі, - я не заздрю, а ПИШАЮСЬ ними і повчаюсь у них!
Вони - молодці! - і я стараюсь/прагну бути такими, як вони!


...а, ви, отак взяли, і зробили з мене люмпена... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:08

  Долярчик написав:... еееехххххх, хотів як краще, а вишло як завжди... :roll:

- я тільки мав на увазі "жирних котів" лише тих, які 28р. грабували/розпилювали бюджет нашої країни.... - привладних чинушів-корупціонерів-хабарників..

- а багатим, які добились всього самі, - я не заздрю, а ПИШАЮСЬ ними і повчаюсь у них!
Вони - молодці! - і я стараюсь/прагну бути такими, як вони!


...а, ви, отак взяли, і зробили з мене люмпена... :roll:

тому що ви не думаєте зовсім про наслідки, і вважаєте що всі навколо дурні, прочитайте мою відповідь вище
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:17

Подруге предложили в ближнем центре районе ул словацкого 19 м подвал окна на высоте 40 см без ремонта за 19к. По цене это дешево и
ли все же дорого?
Sanna
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Faceless написав:А для алкаша Миколи вы, Долярчик, такий самий "упир", "торгаш, що оббирає простих людей",

Долярчик здебільшого обслуговує тінь...купляє за кеш і продає товар невідомого походження за кеш. І Ненька Україна дозволяє багатьом цим займатися. Люди троха піднялись і їх слід вже обілетити ...ну крім самих найбідніших.
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