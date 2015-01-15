Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:dinozavrik, ну нижню планку можна значно підняти! - але суть в іншому! - з мого допису вище, ви ж бачите, КОГО я хочу "обібрати"!
Тих, хто багатший від вас, кому заздрите, кого не розумієте. Менталітет комуняцьких люмпенів. Це на початку будуть звучати "Коломойський, Дубінський", потім відомі судді й чиновники, потім судді й чиновники без розбору, а потім і всі сусіди, кому люмпен заздритиме. Все це вже проходили. І таких люмпенів-ідеологів краще пристрелити на місці
... еееехххххх, хотів як краще, а вишло як завжди...
- я тільки мав на увазі "жирних котів" лише тих, які 28р. грабували/розпилювали бюджет нашої країни.... - привладних чинушів-корупціонерів-хабарників..
- а багатим, які добились всього самі, - я не заздрю, а ПИШАЮСЬ ними і повчаюсь у них! Вони - молодці! - і я стараюсь/прагну бути такими, як вони!
...а, ви, отак взяли, і зробили з мене люмпена...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Faceless написав:А для алкаша Миколи вы, Долярчик, такий самий "упир", "торгаш, що оббирає простих людей",
Долярчик здебільшого обслуговує тінь...купляє за кеш і продає товар невідомого походження за кеш. І Ненька Україна дозволяє багатьом цим займатися. Люди троха піднялись і їх слід вже обілетити ...ну крім самих найбідніших.
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... як вам ціни по моєму сусідству? Грінвіль Парк Авалон Флекс ... і на ціни дивіться по верхній шкалі - так, як нижче, то це, або неліквідні, або просто "вже нема/продані"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Квесторе_поверніться написав:Долярчик, 1000$ за м2 це який ріст?
...це якийсь ДУРНИЙ ріст! - влітку було в Грінвелі ~17-19тис.м2 - в Авалоні ~ 17-21тис.м2 - але потім написали, що всі однокімнатні - ПРОДАНІ! - тепер от виставили вже по новій ціні! - бачите якій?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Квесторе_поверніться написав:Долярчик, 1000$ за м2 це який ріст?
...це якийсь ДУРНИЙ ріст! - влітку було в Грінвелі ~17-19тис.м2 - в Авалоні ~ 17-21тис.м2 - але потім написали, що всі однокімнатні - ПРОДАНІ! - тепер от виставили вже по новій ціні! - бачите якій?
Нехай надувають...тітка криза прийде - поправить. Але хто з цих надувачів лишиться на ринку?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.