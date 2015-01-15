Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:53
Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д
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