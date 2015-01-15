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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:53
dinozavrik написав: Sanna написав:
Подруге предложили в ближнем центре районе ул словацкого 19 м подвал окна на высоте 40 см без ремонта за 19к. По цене это дешево и
ли все же дорого?
Це дешево, тільки треба мати план що робити з 19м2
Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д
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Додано: Пон 18 лис, 2019 00:07
Ethereum написав: dinozavrik написав: Sanna написав:
Подруге предложили в ближнем центре районе ул словацкого 19 м подвал окна на высоте 40 см без ремонта за 19к. По цене это дешево и
ли все же дорого?
Це дешево, тільки треба мати план що робити з 19м2
Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д
Так напів підвал.Казали,що зроблена гідроізоляція .В кімнаті тільки випуски каналізації і голі стіни. Підвод тільки єлектрика. Призначеня комерція . Подруга хоче під подобову з управляючою компаніею так як живе в Харкові. Але мені бачиться там роботи ще не на одну тисячку, щоб довести до ладу.Тому мені здається, що незважаючи на близький центр дорогувато.але я можу помилятися...
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Додано: Пон 18 лис, 2019 02:21
Sanna написав:
Так напів підвал.Казали,що зроблена гідроізоляція .В кімнаті тільки випуски каналізації і голі стіни. Підвод тільки єлектрика. Призначеня комерція . Подруга хоче під подобову з управляючою компаніею так як живе в Харкові. Але мені бачиться там роботи ще не на одну тисячку, щоб довести до ладу.Тому мені здається, що незважаючи на близький центр дорогувато.але я можу помилятися...
подобову - нема сенсу, хто б хотів жити в підвалі коли приїжджає в нове місто погуляти?
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