Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:53
Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д
Додано: Пон 18 лис, 2019 00:07
Так напів підвал.Казали,що зроблена гідроізоляція .В кімнаті тільки випуски каналізації і голі стіни. Підвод тільки єлектрика. Призначеня комерція . Подруга хоче під подобову з управляючою компаніею так як живе в Харкові. Але мені бачиться там роботи ще не на одну тисячку, щоб довести до ладу.Тому мені здається, що незважаючи на близький центр дорогувато.але я можу помилятися...
Додано: Пон 18 лис, 2019 02:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
подобову - нема сенсу, хто б хотів жити в підвалі коли приїжджає в нове місто погуляти?
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:15
Законопроект , про скасування подату з дапозитів:
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:24
На Словацького підвал подобово 500 грн/доба коштує:
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:15
Метраж хороший- 60 м"...А 19 метрів тоді прийдеться за максимально 300 гр... Якось не бізнесово(((
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:16
з площею 60м2, а 19м2 - дуже важко буде. Більш реально під комерцію довготерміново, доларів за 200 цілком реально - двоє людей собі посталять робочі мсця, або 1 масажний кабінет
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