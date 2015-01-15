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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:53

  dinozavrik написав:
  Sanna написав:Подруге предложили в ближнем центре районе ул словацкого 19 м подвал окна на высоте 40 см без ремонта за 19к. По цене это дешево и
ли все же дорого?

Це дешево, тільки треба мати план що робити з 19м2


Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 00:07

  Ethereum написав:
  dinozavrik написав:
  Sanna написав:Подруге предложили в ближнем центре районе ул словацкого 19 м подвал окна на высоте 40 см без ремонта за 19к. По цене это дешево и
ли все же дорого?

Це дешево, тільки треба мати план що робити з 19м2


Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д

Так напів підвал.Казали,що зроблена гідроізоляція .В кімнаті тільки випуски каналізації і голі стіни. Підвод тільки єлектрика. Призначеня комерція . Подруга хоче під подобову з управляючою компаніею так як живе в Харкові. Але мені бачиться там роботи ще не на одну тисячку, щоб довести до ладу.Тому мені здається, що незважаючи на близький центр дорогувато.але я можу помилятися...
Sanna
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 02:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Sanna написав:Так напів підвал.Казали,що зроблена гідроізоляція .В кімнаті тільки випуски каналізації і голі стіни. Підвод тільки єлектрика. Призначеня комерція . Подруга хоче під подобову з управляючою компаніею так як живе в Харкові. Але мені бачиться там роботи ще не на одну тисячку, щоб довести до ладу.Тому мені здається, що незважаючи на близький центр дорогувато.але я можу помилятися...

подобову - нема сенсу, хто б хотів жити в підвалі коли приїжджає в нове місто погуляти?
dinozavrik
 
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Законопроект , про скасування подату з дапозитів:
https://zaxid.net/v_ukrayini_hochut_ska ... v_n1493086
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:24

На Словацького підвал подобово 500 грн/доба коштує:
https://www.real-estate.lviv.ua/5862-%D ... %8E-4.html
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:15

  Lambada написав:На Словацького підвал подобово 500 грн/доба коштує:
https://www.real-estate.lviv.ua/5862-%D ... %8E-4.html

Метраж хороший- 60 м"...А 19 метрів тоді прийдеться за максимально 300 гр... Якось не бізнесово(((
Sanna
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:16

  Lambada написав:На Словацького підвал подобово 500 грн/доба коштує:
https://www.real-estate.lviv.ua/5862-%D ... %8E-4.html

з площею 60м2, а 19м2 - дуже важко буде. Більш реально під комерцію довготерміново, доларів за 200 цілком реально - двоє людей собі посталять робочі мсця, або 1 масажний кабінет
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:05

  Frant написав:
Гривенник, так само як і московське ватне населення, не хоче багато і важко працювати.
Він, як шакал, бігає по форумах і шукає, де би взяти ідею, щоб на рівному місці і без ризику заробити великі гроші.

У нашого клієнта освіта - 8 класів сільської школи і коридор. Тому певних речей, зокрема складних взаємозв'язків - він в принципі не здатен осягнути. Типовий зе-лохторат. "Думки у Буратіно були коротенькі і нікчемні)))"

Он московский ватник не более чем вы. Ну, а такие фразы в постах говорит как раз о вашем образовании не более 8 классов... По непонятной причине вам разрешено оскорблять других форумчан, но это вам не дает такого права.
А с учетом вашего отношения к Украине, как к территории и московскому проекту вам вообще должно быть стыдно тут кого-то в ватности обвинять.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2062220#p2062220
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:09

  Faceless написав:
dinozavrik написав:натрапив на пост дописувача нашого :)
Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )

- я б зробив би їх разом!


Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв :)


Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.

Не вижу особой разницы между предложением Долярчика в прогрессивных налогах (хотя в к орне не согласен с таким подходом) и вашим предложением веса голоса в зависимости от дохода (чем больший доход тем голос на выборах имеет больший вес, а бюджетников, пенсионеров и прочих бюджетников (военных из АТО и прочих наверное тоже) от голосования вообще отстранить)
То есть портрет электората Зе и По особо и не отличается в двух этих примерах.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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