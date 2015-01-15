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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:53
dinozavrik написав: Sanna написав:
Подруге предложили в ближнем центре районе ул словацкого 19 м подвал окна на высоте 40 см без ремонта за 19к. По цене это дешево и
ли все же дорого?
Це дешево, тільки треба мати план що робити з 19м2
Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д
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Додано: Пон 18 лис, 2019 00:07
Ethereum написав: dinozavrik написав: Sanna написав:
Подруге предложили в ближнем центре районе ул словацкого 19 м подвал окна на высоте 40 см без ремонта за 19к. По цене это дешево и
ли все же дорого?
Це дешево, тільки треба мати план що робити з 19м2
Це напівпідвал. Треба доки добре перевіряти. Оформляли напівлегально.
По ці5і можна торгуватися,залежить який стан,сирість і т.д
Так напів підвал.Казали,що зроблена гідроізоляція .В кімнаті тільки випуски каналізації і голі стіни. Підвод тільки єлектрика. Призначеня комерція . Подруга хоче під подобову з управляючою компаніею так як живе в Харкові. Але мені бачиться там роботи ще не на одну тисячку, щоб довести до ладу.Тому мені здається, що незважаючи на близький центр дорогувато.але я можу помилятися...
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Додано: Пон 18 лис, 2019 02:21
Sanna написав:
Так напів підвал.Казали,що зроблена гідроізоляція .В кімнаті тільки випуски каналізації і голі стіни. Підвод тільки єлектрика. Призначеня комерція . Подруга хоче під подобову з управляючою компаніею так як живе в Харкові. Але мені бачиться там роботи ще не на одну тисячку, щоб довести до ладу.Тому мені здається, що незважаючи на близький центр дорогувато.але я можу помилятися...
подобову - нема сенсу, хто б хотів жити в підвалі коли приїжджає в нове місто погуляти?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:15
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:15
Метраж хороший- 60 м"...А 19 метрів тоді прийдеться за максимально 300 гр... Якось не бізнесово(((
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Додано: Пон 18 лис, 2019 17:16
з площею 60м2, а 19м2 - дуже важко буде. Більш реально під комерцію довготерміново, доларів за 200 цілком реально - двоє людей собі посталять робочі мсця, або 1 масажний кабінет
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:05
Frant написав:
Гривенник, так само як і московське ватне населення, не хоче багато і важко працювати.
Він, як шакал, бігає по форумах і шукає, де би взяти ідею, щоб на рівному місці і без ризику заробити великі гроші.
У нашого клієнта освіта - 8 класів сільської школи і коридор. Тому певних речей, зокрема складних взаємозв'язків - він в принципі не здатен осягнути. Типовий зе-лохторат. "Думки у Буратіно були коротенькі і нікчемні)))"
Он московский ватник не более чем вы. Ну, а такие фразы в постах говорит как раз о вашем образовании не более 8 классов... По непонятной причине вам разрешено оскорблять других форумчан, но это вам не дает такого права.
А с учетом вашего отношения к Украине, как к территории и московскому проекту вам вообще должно быть стыдно тут кого-то в ватности обвинять.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2062220#p2062220
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:09
Faceless написав: dinozavrik написав:
натрапив на пост дописувача нашого
Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )
- я б зробив би їх разом!
Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв
Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.
Не вижу особой разницы между предложением Долярчика в прогрессивных налогах (хотя в к орне не согласен с таким подходом) и вашим предложением веса голоса в зависимости от дохода (чем больший доход тем голос на выборах имеет больший вес, а бюджетников, пенсионеров и прочих бюджетников (военных из АТО и прочих наверное тоже) от голосования вообще отстранить)
То есть портрет электората Зе и По особо и не отличается в двух этих примерах.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:32
ol_zy написав: Faceless написав:
dinozavrik написав:
натрапив на пост дописувача нашого
[quote] Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )
- я б зробив би їх разом!
Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв
Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.
Не вижу особой разницы между предложением Долярчика в прогрессивных налогах (хотя в к орне не согласен с таким подходом) и вашим предложением веса голоса в зависимости от дохода (чем больший доход тем голос на выборах имеет больший вес, а бюджетников, пенсионеров и прочих бюджетников (военных из АТО и прочих наверное тоже) от голосования вообще отстранить)
То есть портрет электората Зе и По особо и не отличается в двух этих примерах.[/quote]
Я не предлагал вводить вес голоса в зависимости от доходов, это ваши фантазии
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Faceless
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