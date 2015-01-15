Додано: Вів 19 лис, 2019 01:32

Долярчик написав: Faceless написав: хто свої статки заробив хто свої статки заробив

... ну, ми ж з вами добре знаємо, що вищеозвучені пани - НЕ все(а тільки частину) чесно заробили!

- то чому не "пограбувати" тих, хто всі ці роки грабував нас/країну? ... ну, ми ж з вами добре знаємо, що вищеозвучені пани - НЕ все(а тільки частину) чесно заробили!- то чому не "пограбувати" тих, хто всі ці роки грабував нас/країну?

Вообще глупо начинать с "налогообложения" уже заработанного и не важно как заработано было (поймали - конфисковали, нет - повезло) начинать надо с 0 для всех или не начинать вообще. Как только захотят отобрать часть заработанного - так сразу все как было в тени так и останется. Как можно доказать, что ты платил налоги все 30 лет и заработал все свои млн честно? И почему, если ты 30 лет платил налоги, то теперь должен отдать еще раз со своего честно заработанного?Начинать надо с 0 - пусть все за декларируют, то что у них реально есть и они могут это доказать - квартиры, машины и без нал. Что делать с налом - не понятно либо признать некую сумму для всех в год, либо только без нал на определенный момент в течение определенного срока.И вот когда всех отдекларируют на абсолютно одинаковых и приемлемых условиях, вот тогда есть шанс, что часть олигархов выйдет из тени.Еще было бы не плохо одновременно с этим снизить налоговую нагрузку и разработать более прозрачную и понятную систему налогообложения, которая была бы выгодна и малому и крупному бизнесу. Может даже отказаться от НДС, который в итоге платит население в дополнение к налогу с и на з/п. А крупный бизнес успешно его возвращает.Вот зачем облагать налогом, то что люди заработали за 30 лет (или даже больше)? Не хватает текущих налогов? Текущих налогов хватает - надо только научиться ими грамотно распоряжаться, а не пилить по максимуму.