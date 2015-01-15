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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:32
Долярчик написав: Faceless написав:
хто свої статки заробив
... ну, ми ж з вами добре знаємо, що вищеозвучені пани - НЕ все(а тільки частину) чесно заробили!
- то чому не "пограбувати" тих, хто всі ці роки грабував нас/країну?
Вообще глупо начинать с "налогообложения" уже заработанного и не важно как заработано было (поймали - конфисковали, нет - повезло) начинать надо с 0 для всех или не начинать вообще. Как только захотят отобрать часть заработанного - так сразу все как было в тени так и останется. Как можно доказать, что ты платил налоги все 30 лет и заработал все свои млн честно? И почему, если ты 30 лет платил налоги, то теперь должен отдать еще раз со своего честно заработанного?
Начинать надо с 0 - пусть все за декларируют, то что у них реально есть и они могут это доказать - квартиры, машины и без нал. Что делать с налом - не понятно либо признать некую сумму для всех в год, либо только без нал на определенный момент в течение определенного срока.
И вот когда всех отдекларируют на абсолютно одинаковых и приемлемых условиях, вот тогда есть шанс, что часть олигархов выйдет из тени.
Еще было бы не плохо одновременно с этим снизить налоговую нагрузку и разработать более прозрачную и понятную систему налогообложения, которая была бы выгодна и малому и крупному бизнесу. Может даже отказаться от НДС, который в итоге платит население в дополнение к налогу с и на з/п. А крупный бизнес успешно его возвращает.
Вот зачем облагать налогом, то что люди заработали за 30 лет (или даже больше)? Не хватает текущих налогов? Текущих налогов хватает - надо только научиться ими грамотно распоряжаться, а не пилить по максимуму.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:37
Долярчик написав:dinozavrik
, ну нижню планку можна значно підняти!
- але суть в іншому! - з мого допису вище, ви ж бачите, КОГО я хочу "обібрати"!
17 году прошлого века все тоже начиналось с такого вот "благого" отбора... Вам повторения захотелось?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:43
ol_zy написав: Долярчик написав:dinozavrik
, ну нижню планку можна значно підняти!
- але суть в іншому! - з мого допису вище, ви ж бачите, КОГО я хочу "обібрати"!
17 году прошлого века все тоже начиналось с такого вот "благого" отбора... Вам повторения захотелось?
Долярчик ленінець. Забрати в багатих і поділити все. Всі крадуть чи негідники? Бредова ідея. Особисто знаю чесних людей які були при владі і що в них треба забрати все? Майно і інше. Таке в голову нормальній людині не приходить.
Спочатку треба судову систему змінити. А не арендувати житло у своєї тещі за народні кошти як віце спікер? Чи не так слуга народу Долярчик?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 01:59
Faceless написав:
ol_zy написав:
[Faceless][dinozavrik]натрапив на пост дописувача нашого
[] Долярчик написав:
.. Долярчик вже тут 100500 раз писав про такий підхід до податків:
- маєте статків(квартир/авто і т. п.) на суму до 50 тис.дол. на ОДНУ людину в сім'ї - сплачуєте 1% від загальної суми статків...
- від 50 до 100 тис. дол - 2%
- до 200 - 4%
- до 300 - 8%
- до 400 - 16%
- до 500 - 32%
- все, що вище 500 тис дол - 50%!
- отак треба "потрошити" жирних котів!!!
- хто цим буде займатись і контролювати - це вже інше питання!(наприклад, дати тим людям/працівникам спецслужб мотивацію % від сум виявлених жирних котів, а за взятого хабаря - від 10р. строгачя! )
- я б зробив би їх разом!
Фарби на ремонт напевно якісь токсичні взяв
Звичайний Шаріков. З допису легко визначити, що поточні статки менші за 50к $ на члена сім'ї, інші вважаються "жирними котами", яких пропонується "розкулачувати" податком на статки (зауважимо, не на доходи!).
Ось вам і портрет електорату Зе. І всім нам ще з такими жити.[/quote]
Не вижу особой разницы между предложением Долярчика в прогрессивных налогах (хотя в к орне не согласен с таким подходом) и вашим предложением веса голоса в зависимости от дохода (чем больший доход тем голос на выборах имеет больший вес, а бюджетников, пенсионеров и прочих бюджетников (военных из АТО и прочих наверное тоже) от голосования вообще отстранить)
То есть портрет электората Зе и По особо и не отличается в двух этих примерах.[/quote]
Я не предлагал вводить вес голоса в зависимости от доходов, это ваши фантазии[/quote]
Извините слегка перефразировал, основное тут в дискриминации и исключении из голосования
Это отдельная тема, и тут у меня схожие идеи - избирательным правом должны обладать те, кто является "чистым налогоплательщиком" - т.е. их сумма уплаченных налогов превышает сумму трансфертов от государства. Т.о выпадают все, кто сидит на социалке, все бюджетники и госслужащие, неработающие пенсионеры и студенты - право голоса остается у только у тех, кто реально эту всю толпу содержит.
обе позиции, на мой взгляд, неприемлемы.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 02:09
Право голосу має бути по аналогії з Прибалтикою. Тоді буде Україна. А поки лохоекторат голосує за клоунів ,зеків і олігархів - нічого не буде. Пішли одні злодії ,прийшли інші. Це все дуже сумно і навіть не хочеться інвестувати в нашу нерухомість,бо бачиш як умовний Долярчик буде за пару років за лисого голосувати,який наобіцяє чорт зна що.
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