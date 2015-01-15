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Додано: Сер 20 лис, 2019 22:48
На жаль до цього причетні 73% яких як і було ясно обманули. Тепер головне вижити у важкий час і не втратити країну. Інвестувати зараз у щось просто немає сенсу. А гараж (для Долярчика) купляють щоб своє авто ставити. Це вже якщо є лишнє,то можна в аренду віддати.
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