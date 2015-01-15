|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лис, 2019 22:48
На жаль до цього причетні 73% яких як і було ясно обманули. Тепер головне вижити у важкий час і не втратити країну. Інвестувати зараз у щось просто немає сенсу. А гараж (для Долярчика) купляють щоб своє авто ставити. Це вже якщо є лишнє,то можна в аренду віддати.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 880
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лис, 2019 00:08
Долярчик написав:
... ну і доповню цінами на паркомісця....
- у нас, в Авалон Лайті - 220тис.грн(на моменті)
- у Грінвіль Парку - сусіди кажуть, що ще дорожче! - і то, у ще незавершених будинках!
... а я собі думав, що от - колись візьму..... і за 12р.+/- відіб'ю..
.. що це класно...... що ремонт робити не потрібно...
- а воно он як, Міхалич...
- реально буде відбиватись 18-20р.
В Добрій Оселі по 2500-3000 грн за паркомісце в оренду беруть
-
dinozavrik
-
-
- Повідомлень: 1164
- З нами з: 24.11.13
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4957
|538143
|
|
|223
|30820
|
|
|212
|71017
|
|