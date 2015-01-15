RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:48

На жаль до цього причетні 73% яких як і було ясно обманули. Тепер головне вижити у важкий час і не втратити країну. Інвестувати зараз у щось просто немає сенсу. А гараж (для Долярчика) купляють щоб своє авто ставити. Це вже якщо є лишнє,то можна в аренду віддати.
Ethereum
 
Повідомлень: 881
З нами з: 11.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 00:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:... ну і доповню цінами на паркомісця....
- у нас, в Авалон Лайті - 220тис.грн(на моменті)
- у Грінвіль Парку - сусіди кажуть, що ще дорожче! - і то, у ще незавершених будинках!

... а я собі думав, що от - колись візьму..... і за 12р.+/- відіб'ю..
.. що це класно...... що ремонт робити не потрібно...
- а воно он як, Міхалич...

- реально буде відбиватись 18-20р.

В Добрій Оселі по 2500-3000 грн за паркомісце в оренду беруть
dinozavrik
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 24.11.13
Подякував: 281 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 08:23

  jump написав:
  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Це все дуже сумно і навіть не хочеться інвестувати в нашу нерухомість,бо бачиш як умовний Долярчик буде за пару років за лисого голосувати,який наобіцяє чорт зна що.

... якщо зовсім Зе не оправдає надії..... - Долярчик, ВЗАГАЛІ, перестане ходити на вибори!!!


"Юзик" під "дахом" Зеленського: чи зможе президент покарати скандального друга
Давній друг президента – нардеп "Юзик" (Юрій Корявченков) – вирішив взяти під свій контроль кримінальні справи в Кривому Розі й навіть збирати "данину" з бізнесу. Про це йдеться в опублікованому прослуховуванні з ресторану, де депутат проводив переговори з правоохоронцями в стилі бандитських 90-х.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -druga.htm

У фракції "Слуга народу" ще один скандал. Цього разу ЗМІ опублікували матеріали кримінальної справи де вказано, що народний депутат Роман Іванісов у середині 90-х відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Цю інформацію підтвердив і Генпрокурор Руслан Рябошапка.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... nisova.htm


Фонд соцстрахування призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів особам, у яких є страховка. У Мінсоці заявили – ФССУ захопили рейдери.

Про це повідомили у пресслужбі ФССУ у Twitter. Це пояснили браком коштів. "20 листопада 2019 року ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що зможуть відновити виплати після внесення змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... ichinu.htm

Україною, схоже, керує організоване ОЗУ. У народі – "Слуга народу"
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u ... narodu.htm


Це було очевидно.

Взагалі, потрібен якийсь запобіжний бар'єр, щоб не пускати бидлоту на вибори. Як в Данії, наприклад.Там Гривенники , імігранти , пенси і бюджетники -не мають права голосу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20713
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 438439440441
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 494, 495, 496
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
4958 538413
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 04:58
rjkz
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
223 30828
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 22:58
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
212 71026
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 22:17
budivelnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78844)
21.11.2019 08:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.