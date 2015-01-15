Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На жаль до цього причетні 73% яких як і було ясно обманули. Тепер головне вижити у важкий час і не втратити країну. Інвестувати зараз у щось просто немає сенсу. А гараж (для Долярчика) купляють щоб своє авто ставити. Це вже якщо є лишнє,то можна в аренду віддати.
Ethereum написав:Це все дуже сумно і навіть не хочеться інвестувати в нашу нерухомість,бо бачиш як умовний Долярчик буде за пару років за лисого голосувати,який наобіцяє чорт зна що.
... якщо зовсім Зе не оправдає надії..... - Долярчик, ВЗАГАЛІ, перестане ходити на вибори!!!
"Юзик" під "дахом" Зеленського: чи зможе президент покарати скандального друга Давній друг президента – нардеп "Юзик" (Юрій Корявченков) – вирішив взяти під свій контроль кримінальні справи в Кривому Розі й навіть збирати "данину" з бізнесу. Про це йдеться в опублікованому прослуховуванні з ресторану, де депутат проводив переговори з правоохоронцями в стилі бандитських 90-х. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -druga.htm
У фракції "Слуга народу" ще один скандал. Цього разу ЗМІ опублікували матеріали кримінальної справи де вказано, що народний депутат Роман Іванісов у середині 90-х відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Цю інформацію підтвердив і Генпрокурор Руслан Рябошапка. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... nisova.htm
Фонд соцстрахування призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів особам, у яких є страховка. У Мінсоці заявили – ФССУ захопили рейдери.
Про це повідомили у пресслужбі ФССУ у Twitter. Це пояснили браком коштів. "20 листопада 2019 року ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн", – йдеться у повідомленні.
Долярчик написав:... ну і доповню цінами на паркомісця.... - у нас, в Авалон Лайті - 220тис.грн(на моменті) - у Грінвіль Парку - сусіди кажуть, що ще дорожче! - і то, у ще незавершених будинках!
... а я собі думав, що от - колись візьму..... і за 12р.+/- відіб'ю.. .. що це класно...... що ремонт робити не потрібно... - а воно он як, Міхалич...
- реально буде відбиватись 18-20р.
В Добрій Оселі по 2500-3000 грн за паркомісце в оренду беруть
1500 грн знаю, але щоб 3000грн/місяць, тобто 36000грн/рік то треба бути реально хворим на усю голову
маючи такі гроші на оплату паркомісця, чому було не одразу купити квартиру у нормальному будинку із наявними для кожної квартири паркомісцями, а не жити у гівняному мегатермітнику і у районі, що постійно неконтрольовано забудовується і стоїть у заторах зранку і до вечора
Долярчик написав:... ну і доповню цінами на паркомісця.... - у нас, в Авалон Лайті - 220тис.грн(на моменті) - у Грінвіль Парку - сусіди кажуть, що ще дорожче! - і то, у ще незавершених будинках!
... а я собі думав, що от - колись візьму..... і за 12р.+/- відіб'ю.. .. що це класно...... що ремонт робити не потрібно... - а воно он як, Міхалич...
- реально буде відбиватись 18-20р.
В Добрій Оселі по 2500-3000 грн за паркомісце в оренду беруть
1500 грн знаю, але щоб 3000грн/місяць, тобто 36000грн/рік то треба бути реально хворим на усю голову
маючи такі гроші на оплату паркомісця, чому було не одразу купити квартиру у нормальному будинку із наявними для кожної квартири паркомісцями, а не жити у гівняному мегатермітнику і у районі, що постійно неконтрольовано забудовується і стоїть у заторах зранку і до вечора
То таке саме як купити Порш чи дороге авто і ставити на нього газ потім. Совкова психологія. Понти понад усе,як в акурта,який п'є дешеве порошкове вино,при цьому маючи кошти на нормальне. Тут правильно вказували,треба ограничити право голосу бидлу. Бо голосувати за недоумків,які потім садять бойових генералів це "Стид і Срам"... Реально зараз 1000-1500 гр місяць гараж.Цей же Авалон пропонував за 160 на Зеленій. Не зрозуміла цінова політика.