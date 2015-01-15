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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:48

На жаль до цього причетні 73% яких як і було ясно обманули. Тепер головне вижити у важкий час і не втратити країну. Інвестувати зараз у щось просто немає сенсу. А гараж (для Долярчика) купляють щоб своє авто ставити. Це вже якщо є лишнє,то можна в аренду віддати.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 00:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:... ну і доповню цінами на паркомісця....
- у нас, в Авалон Лайті - 220тис.грн(на моменті)
- у Грінвіль Парку - сусіди кажуть, що ще дорожче! - і то, у ще незавершених будинках!

... а я собі думав, що от - колись візьму..... і за 12р.+/- відіб'ю..
.. що це класно...... що ремонт робити не потрібно...
- а воно он як, Міхалич...

- реально буде відбиватись 18-20р.

В Добрій Оселі по 2500-3000 грн за паркомісце в оренду беруть
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 08:23

  jump написав:
  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Це все дуже сумно і навіть не хочеться інвестувати в нашу нерухомість,бо бачиш як умовний Долярчик буде за пару років за лисого голосувати,який наобіцяє чорт зна що.

... якщо зовсім Зе не оправдає надії..... - Долярчик, ВЗАГАЛІ, перестане ходити на вибори!!!


"Юзик" під "дахом" Зеленського: чи зможе президент покарати скандального друга
Давній друг президента – нардеп "Юзик" (Юрій Корявченков) – вирішив взяти під свій контроль кримінальні справи в Кривому Розі й навіть збирати "данину" з бізнесу. Про це йдеться в опублікованому прослуховуванні з ресторану, де депутат проводив переговори з правоохоронцями в стилі бандитських 90-х.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -druga.htm

У фракції "Слуга народу" ще один скандал. Цього разу ЗМІ опублікували матеріали кримінальної справи де вказано, що народний депутат Роман Іванісов у середині 90-х відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Цю інформацію підтвердив і Генпрокурор Руслан Рябошапка.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... nisova.htm


Фонд соцстрахування призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів особам, у яких є страховка. У Мінсоці заявили – ФССУ захопили рейдери.

Про це повідомили у пресслужбі ФССУ у Twitter. Це пояснили браком коштів. "20 листопада 2019 року ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що зможуть відновити виплати після внесення змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... ichinu.htm

Україною, схоже, керує організоване ОЗУ. У народі – "Слуга народу"
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u ... narodu.htm


Це було очевидно.

Взагалі, потрібен якийсь запобіжний бар'єр, щоб не пускати бидлоту на вибори. Як в Данії, наприклад.Там Гривенники , імігранти , пенси і бюджетники -не мають права голосу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 08:32

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:... ну і доповню цінами на паркомісця....
- у нас, в Авалон Лайті - 220тис.грн(на моменті)
- у Грінвіль Парку - сусіди кажуть, що ще дорожче! - і то, у ще незавершених будинках!

... а я собі думав, що от - колись візьму..... і за 12р.+/- відіб'ю..
.. що це класно...... що ремонт робити не потрібно...
- а воно он як, Міхалич...

- реально буде відбиватись 18-20р.

В Добрій Оселі по 2500-3000 грн за паркомісце в оренду беруть


1500 грн знаю, але щоб 3000грн/місяць, тобто 36000грн/рік :shock: то треба бути реально хворим на усю голову :shock:

маючи такі гроші на оплату паркомісця, чому було не одразу купити квартиру у нормальному будинку із наявними для кожної квартири паркомісцями, а не жити у гівняному мегатермітнику і у районі, що постійно неконтрольовано забудовується і стоїть у заторах зранку і до вечора :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:45

  jump написав:
  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:... ну і доповню цінами на паркомісця....
- у нас, в Авалон Лайті - 220тис.грн(на моменті)
- у Грінвіль Парку - сусіди кажуть, що ще дорожче! - і то, у ще незавершених будинках!

... а я собі думав, що от - колись візьму..... і за 12р.+/- відіб'ю..
.. що це класно...... що ремонт робити не потрібно...
- а воно он як, Міхалич...

- реально буде відбиватись 18-20р.

В Добрій Оселі по 2500-3000 грн за паркомісце в оренду беруть


1500 грн знаю, але щоб 3000грн/місяць, тобто 36000грн/рік :shock: то треба бути реально хворим на усю голову :shock:

маючи такі гроші на оплату паркомісця, чому було не одразу купити квартиру у нормальному будинку із наявними для кожної квартири паркомісцями, а не жити у гівняному мегатермітнику і у районі, що постійно неконтрольовано забудовується і стоїть у заторах зранку і до вечора :shock:


То таке саме як купити Порш чи дороге авто і ставити на нього газ потім.
Совкова психологія. Понти понад усе,як в акурта,який п'є дешеве порошкове вино,при цьому маючи кошти на нормальне.
Тут правильно вказували,треба ограничити право голосу бидлу. Бо голосувати за недоумків,які потім садять бойових генералів це "Стид і Срам"...
Реально зараз 1000-1500 гр місяць гараж.Цей же Авалон пропонував за 160 на Зеленій. Не зрозуміла цінова політика.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:В Добрій Оселі по 2500-3000 грн за паркомісце в оренду беруть

... можливо там паркомісце - типу, як гараж(кожне осібне приміщення закривається), а не розмітка на асфальті/бруківці під будинком :mrgreen:
- сусіди кажуть, що у нас здають по 1000 - 1500грн/міс, - але я думаю, що нижня планка - то реальність, а от верхня планка - це просто "хотєлки"! :mrgreen:
... так, як за 100м відкрита парковка з охороною, щось по 600грн/міс, чи щось близько того.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:То таке саме як купити Порш чи дороге авто і ставити на нього газ потім.
Совкова психологія.
Реально зараз 1000-1500 гр місяць гараж.Цей же Авалон пропонував за 160 на Зеленій. Не зрозуміла цінова політика.


знаю люмпена, що їздить на БМВX5, а сам живе у термітнику економ-класу і нормальну сім’ю, що їздять на бюджетних авто, зате мешкають в особняку. Оце і є рівень

Думаю, що 2500-3000грн за паркомісце, ще й в такому гівні, як оселя зла - то чутки. Максимум, що знаю 1500грн./місяць
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:09

  jump написав:
  Ethereum написав:То таке саме як купити Порш чи дороге авто і ставити на нього газ потім.
Совкова психологія.
Реально зараз 1000-1500 гр місяць гараж.Цей же Авалон пропонував за 160 на Зеленій. Не зрозуміла цінова політика.


знаю люмпена, що їздить на БМВX5, а сам живе у термітнику економ-класу і нормальну сім’ю, що їздять на бюджетних авто, зате мешкають в особняку. Оце і є рівень

Думаю, що 2500-3000грн за паркомісце, ще й в такому гівні, як оселя зла - то чутки. Максимум, що знаю 1500грн./місяць

Поїдьте в Швецію, подивіться, що таке життя без понтів. Коли в магазині власник і найманий продавець - одягнуті однаково, і спілкуються так, що з сторони неясно, хто начальник.

І Гривенника з собою візьміть. Нехай поїздить на велосипеді по Стокгольму
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:21

  Frant написав:Поїдьте в Швецію, подивіться, що таке життя без понтів. Коли в магазині власник і найманий продавець - одягнуті однаково, і спілкуються так, що з сторони неясно, хто начальник.

І Гривенника з собою візьміть. Нехай поїздить на велосипеді по Стокгольму

Зачем так далеко ехать, Черновцы ближе :mrgreen: Можете зайти глянуть - я даже хуже чем мои продавщицы одет :D И таки да - у меня есть велик, на котором я езжу! :lol:
Всё просто.
big539
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