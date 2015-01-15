jump написав:

Долярчик написав: Ethereum написав: Це все дуже сумно і навіть не хочеться інвестувати в нашу нерухомість,бо бачиш як умовний Долярчик буде за пару років за лисого голосувати,який наобіцяє чорт зна що. Це все дуже сумно і навіть не хочеться інвестувати в нашу нерухомість,бо бачиш як,який наобіцяє чорт зна що.

... якщо зовсім Зе не оправдає надії..... - Долярчик, ВЗАГАЛІ, перестане ходити на вибори!!! ... якщо зовсім Зе не оправдає надії..... - Долярчик, ВЗАГАЛІ, перестане ходити на вибори!!!

"Юзик" під "дахом" Зеленського: чи зможе президент покарати скандального другаДавній друг президента – нардеп "Юзик" (Юрій Корявченков) – вирішив взяти під свій контроль кримінальні справи в Кривому Розі й навіть збирати "данину" з бізнесу. Про це йдеться в опублікованому прослуховуванні з ресторану, де депутат проводив переговори з правоохоронцями в стилі бандитських 90-х.У фракції "Слуга народу" ще один скандал. Цього разу ЗМІ опублікували матеріали кримінальної справи де вказано, що народний депутат Роман Іванісов у середині 90-х відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Цю інформацію підтвердив і Генпрокурор Руслан Рябошапка.Фонд соцстрахування призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів особам, у яких є страховка. У Мінсоці заявили – ФССУ захопили рейдери.Про це повідомили у пресслужбі ФССУ у Twitter. Це пояснили браком коштів. "20 листопада 2019 року ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог з вагітності та пологів застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн", – йдеться у повідомленні.Там зазначили, що зможуть відновити виплати після внесення змін до бюджету ФССУ на 2019 рік.Україною, схоже, керує організоване ОЗУ. У народі – "Слуга народу"