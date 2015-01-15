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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:10
jump написав: dinozavrik написав: Долярчик написав:
... ну і доповню цінами на паркомісця....
- у нас, в Авалон Лайті - 220тис.грн(на моменті)
- у Грінвіль Парку - сусіди кажуть, що ще дорожче! - і то, у ще незавершених будинках!
... а я собі думав, що от - колись візьму..... і за 12р.+/- відіб'ю..
.. що це класно...... що ремонт робити не потрібно...
- а воно он як, Міхалич...
- реально буде відбиватись 18-20р.
В Добрій Оселі по 2500-3000 грн за паркомісце в оренду беруть
1500 грн знаю, але щоб 3000грн/місяць, тобто 36000грн/рік
то треба бути реально хворим на усю голову
маючи такі гроші на оплату паркомісця, чому було не одразу купити квартиру у нормальному будинку із наявними для кожної квартири паркомісцями, а не жити у гівняному мегатермітнику і у районі, що постійно неконтрольовано забудовується і стоїть у заторах зранку і до вечора
Тому що про таке треба було думати раніше
а зараз там забагато квартир відносно паркомісць, і поставити авто взагалі нема де, попит перевищує пропозицію в рази
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:17
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jump
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:44
Єрунда.
Типовий зе-підхід. Імітація. Замилювання обіцянками очей Гривенникам та іншим Буратінам.
Коли посадять на 10 років, з конфіскацією майна - тоді можна щось говорити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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