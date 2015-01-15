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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 439440441442
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:49

  jump написав:
  Bolt написав:Я вже не вірив, що дочекаюсь...
https://zaxid.net/prokurori_sap_vruchil ... u_n1493337


ця гнида відмажеться


Заплатить $. Відмажеться і ще буде жертвою.
Ethereum
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:28

  Ethereum написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Я вже не вірив, що дочекаюсь...
https://zaxid.net/prokurori_sap_vruchil ... u_n1493337


ця гнида відмажеться


Заплатить $. Відмажеться і ще буде жертвою.

у Львові прикупив суддів та прокурорів, розраховувався квартирами по схемах від забудованів 8)

зараз почне репетувати про утиски щодо "чесного" мера і виведе на свої мітинги усіх 1777 дармограїв із міської ради :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:39

Відмазатись теж грошей коштує.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:40

Як зелені козлики просрали державу.

  Ethereum написав:На жаль до цього причетні 73% яких як і було ясно обманули. Тепер головне вижити у важкий час і не втратити країну. .



Українці весь час наступають на одні і ті ж самі граблі.

"Как это часто бывает, проблемного субъекта в украинской истории могло и не быть. Украинцы «зробили його разом», пойдя вразрез со здравым смыслом и совершенно логично расплатившись за это и без того шаткими правами автономии. Увы, в тот раз именно массовое проявление невежества привело к национальной трагедии. Смотрите сами, какие заслуги почему-то не впечатлили наших предков, за глупость которых мы и расплачиваемся до сих пор."

https://petrimazepa.com/shtaynmayer_165 ... ukhoveckiy
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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