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Ethereum написав:На жаль до цього причетні 73% яких як і було ясно обманули. Тепер головне вижити у важкий час і не втратити країну. .
Українці весь час наступають на одні і ті ж самі граблі.
"Как это часто бывает, проблемного субъекта в украинской истории могло и не быть. Украинцы «зробили його разом», пойдя вразрез со здравым смыслом и совершенно логично расплатившись за это и без того шаткими правами автономии. Увы, в тот раз именно массовое проявление невежества привело к национальной трагедии. Смотрите сами, какие заслуги почему-то не впечатлили наших предков, за глупость которых мы и расплачиваемся до сих пор."