Додано: Чет 21 лис, 2019 17:08

Bolt написав: Відмазатись теж грошей коштує. Відмазатись теж грошей коштує.

Слідство встановило, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.



"У вересні 2015 року Львівською міськрадою одному із суб'єктів господарювання було надано в оренду земельну ділянку площею 23 га, нормативно-грошова оцінка якої склала 140 мільйонів гривень. Вже через 3 місяці (у грудні того ж року) землю за особистим підписом голови міськради продали за ціною 52 мільйони гривень, що на 88 мільйонів менше її оцінки".

За версією слідства, у 2015-2016 рр., львівська мерія незаконно заволоділа землею, а потім продала її приватній фірмі втричі дешевше, ніж ринкова вартість.

Під договором купівлі-продажу землі стоїть особистий підпис Садового.

Станом на 2016 рік земля була спірною. Через те, що не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське.

Садовому проситимуть заставу у 50 мільйонів21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.Йдеться про "зловживання під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, які завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень".У САП також повідомили, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради області, як земля сільськогосподарського призначення.Посадовцям Львівської міськради інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ.Земельна ділянка у 23 гектари на момент продажу в кінці 2015 року була спірною, бо не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське. Станом на 2015 рік на цій ділянці були людські городи, паї майже 300 мешканців Рясне-Руського.Проте у 2017 році Львівська міськрада затвердила меморандум із Рясне-Руською сільською радою. Ухвалою встановлювалася межа Львова і спірна ділянка перейшла до Львова. Також громада села мала припинити протестувати проти будівництва на цій території індустріального парку компанією "СіТіПарк".Правоохоронці вважають, що проєкт землеустрою, за яким ділянка відводиться під парк, "не відповідає за складом і змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних на дату його затвердження".Зокрема, земельні ділянки розташовані або за межами Львова, або частково у Львові, але в межах земель колишнього колгоспу "Нове життя".У 2016 році генпрокурор Юрій Луценко заявив:лише один маленький епізодик із госпадарювання соцесяйного хруня