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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 439440441442
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:49

  jump написав:
  Bolt написав:Я вже не вірив, що дочекаюсь...
https://zaxid.net/prokurori_sap_vruchil ... u_n1493337


ця гнида відмажеться


Заплатить $. Відмажеться і ще буде жертвою.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:28

  Ethereum написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Я вже не вірив, що дочекаюсь...
https://zaxid.net/prokurori_sap_vruchil ... u_n1493337


ця гнида відмажеться


Заплатить $. Відмажеться і ще буде жертвою.

у Львові прикупив суддів та прокурорів, розраховувався квартирами по схемах від забудованів 8)

зараз почне репетувати про утиски щодо "чесного" мера і виведе на свої мітинги усіх 1777 дармограїв із міської ради :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:39

Відмазатись теж грошей коштує.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:40

Як зелені козлики просрали державу.

  Ethereum написав:На жаль до цього причетні 73% яких як і було ясно обманули. Тепер головне вижити у важкий час і не втратити країну. .



Українці весь час наступають на одні і ті ж самі граблі.

"Как это часто бывает, проблемного субъекта в украинской истории могло и не быть. Украинцы «зробили його разом», пойдя вразрез со здравым смыслом и совершенно логично расплатившись за это и без того шаткими правами автономии. Увы, в тот раз именно массовое проявление невежества привело к национальной трагедии. Смотрите сами, какие заслуги почему-то не впечатлили наших предков, за глупость которых мы и расплачиваемся до сих пор."

https://petrimazepa.com/shtaynmayer_165 ... ukhoveckiy
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:08

  Bolt написав:Відмазатись теж грошей коштує.


Садовому проситимуть заставу у 50 мільйонів
21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Йдеться про "зловживання під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, які завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень".

Слідство встановило, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

У САП також повідомили, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради області, як земля сільськогосподарського призначення.

Посадовцям Львівської міськради інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ.

Земельна ділянка у 23 гектари на момент продажу в кінці 2015 року була спірною, бо не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське. Станом на 2015 рік на цій ділянці були людські городи, паї майже 300 мешканців Рясне-Руського.

Проте у 2017 році Львівська міськрада затвердила меморандум із Рясне-Руською сільською радою. Ухвалою встановлювалася межа Львова і спірна ділянка перейшла до Львова. Також громада села мала припинити протестувати проти будівництва на цій території індустріального парку компанією "СіТіПарк".

Правоохоронці вважають, що проєкт землеустрою, за яким ділянка відводиться під парк, "не відповідає за складом і змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних на дату його затвердження".

Зокрема, земельні ділянки розташовані або за межами Львова, або частково у Львові, але в межах земель колишнього колгоспу "Нове життя".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/21/7232658/


У 2016 році генпрокурор Юрій Луценко заявив: "У вересні 2015 року Львівською міськрадою одному із суб'єктів господарювання було надано в оренду земельну ділянку площею 23 га, нормативно-грошова оцінка якої склала 140 мільйонів гривень. Вже через 3 місяці (у грудні того ж року) землю за особистим підписом голови міськради продали за ціною 52 мільйони гривень, що на 88 мільйонів менше її оцінки".
За версією слідства, у 2015-2016 рр., львівська мерія незаконно заволоділа землею, а потім продала її приватній фірмі втричі дешевше, ніж ринкова вартість.
Під договором купівлі-продажу землі стоїть особистий підпис Садового.
Станом на 2016 рік земля була спірною. Через те, що не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське.


лише один маленький епізодик із госпадарювання соцесяйного хруня 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:21

  Coder написав:Квесторе_поверніться
Ви думаєте, що буде попит? :) Вважайте, що мої повідомлення тут - це вивчення попиту. За останні два роки, лише V2 попросив трішки більше інформації на цю тему, ще 15-20 користувачів подякували за дописи. І все.


Вітаю, шановний Coder!
Вас, як завжди, приємно та цікаво читати :!:

Щодо попиту - впевнений, що буде, тому натхнення у написанні ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:24

  dinozavrik написав:
  Coder написав:Інформації на цю тему в Мережі, мені здається, більше ніж достатньо. Причому часто вона вже непогано систематизована (джерела я наводив). Проблема в тому, що, навіть, ту що є, мало хто читає. Маєте конкретні питання - задавайте, я спробую відповісти.

Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться :)


Що, крім крипти, відносите до високоризикових інвестицій?
Цікаво було б почитати про структуру Ваших інвестицій! :oops:
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  #<1 ... 439440441442
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