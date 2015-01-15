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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 439440441442
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:21

  Coder написав:Квесторе_поверніться
Ви думаєте, що буде попит? :) Вважайте, що мої повідомлення тут - це вивчення попиту. За останні два роки, лише V2 попросив трішки більше інформації на цю тему, ще 15-20 користувачів подякували за дописи. І все.


Вітаю, шановний Coder!
Вас, як завжди, приємно та цікаво читати :!:

Щодо попиту - впевнений, що буде, тому натхнення у написанні ;)
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:24

  dinozavrik написав:
  Coder написав:Інформації на цю тему в Мережі, мені здається, більше ніж достатньо. Причому часто вона вже непогано систематизована (джерела я наводив). Проблема в тому, що, навіть, ту що є, мало хто читає. Маєте конкретні питання - задавайте, я спробую відповісти.

Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться :)


Що, крім крипти, відносите до високоризикових інвестицій?
Цікаво було б почитати про структуру Ваших інвестицій! :oops:
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:02

Садовий каже, що не має 50 млн на заставу: Треба щось продавати

Ви знаєте, моя декларація є публічна, все, що я маю. Подивіться — моя зарплата, те, що Катерина (дружина — ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/21/7232677/

бандюган сучий...
накрала худоба, починаючи з "Галицьких інвестицій", розпродала увесь Львів під термітники
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:13

  jump написав:Садовий каже, що не має 50 млн на заставу: Треба щось продавати

Ви знаєте, моя декларація є публічна, все, що я маю. Подивіться — моя зарплата, те, що Катерина (дружина — ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/21/7232677/

бандюган сучий...
накрала худоба, починаючи з "Галицьких інвестицій", розпродала увесь Львів під термітники


Надіюсь його посадять. Зроблять те що свобода не зробила. Якщо ні знову питання до Долярчика,а де коні??
Не можуть $ панувати над людиною.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:58

уже парк культури забудовує...

https://portal.lviv.ua/news/2019/11/22/ ... 15pRgeyibU
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:01

А нам депутати, вчора як завжди ,не проголосували за приватизацію землі під нашим ГК.Голова ходив до Долі,той сказав, що на все воля Божа.Цікаво на яку суму, і в який церві тре поставити свічки , щоб Бозя був до нас прихильний?!
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