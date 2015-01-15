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Coder написав:Квесторе_поверніться Ви думаєте, що буде попит? Вважайте, що мої повідомлення тут - це вивчення попиту. За останні два роки, лише V2 попросив трішки більше інформації на цю тему, ще 15-20 користувачів подякували за дописи. І все.
Вітаю, шановний Coder! Вас, як завжди, приємно та цікаво читати
Щодо попиту - впевнений, що буде, тому натхнення у написанні
Coder написав:Інформації на цю тему в Мережі, мені здається, більше ніж достатньо. Причому часто вона вже непогано систематизована (джерела я наводив). Проблема в тому, що, навіть, ту що є, мало хто читає. Маєте конкретні питання - задавайте, я спробую відповісти.
Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться
Що, крім крипти, відносите до високоризикових інвестицій? Цікаво було б почитати про структуру Ваших інвестицій!
А нам депутати, вчора як завжди ,не проголосували за приватизацію землі під нашим ГК.Голова ходив до Долі,той сказав, що на все воля Божа.Цікаво на яку суму, і в який церві тре поставити свічки , щоб Бозя був до нас прихильний?!