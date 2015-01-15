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Coder написав:Інформації на цю тему в Мережі, мені здається, більше ніж достатньо. Причому часто вона вже непогано систематизована (джерела я наводив). Проблема в тому, що, навіть, ту що є, мало хто читає. Маєте конкретні питання - задавайте, я спробую відповісти.
Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться
Що, крім крипти, відносите до високоризикових інвестицій? Цікаво було б почитати про структуру Ваших інвестицій!
А нам депутати, вчора як завжди ,не проголосували за приватизацію землі під нашим ГК.Голова ходив до Долі,той сказав, що на все воля Божа.Цікаво на яку суму, і в який церві тре поставити свічки , щоб Бозя був до нас прихильний?!
Coder написав:Інформації на цю тему в Мережі, мені здається, більше ніж достатньо. Причому часто вона вже непогано систематизована (джерела я наводив). Проблема в тому, що, навіть, ту що є, мало хто читає. Маєте конкретні питання - задавайте, я спробую відповісти.
Цікавлять варіанти малих інвестицій, по 5-10 тис уе, депозити в грн - доволі ризиково, в уе - нема сенсу взагалі, крипта - вже високоризикові є, збільшувати відсоток не дуже хочеться
Що, крім крипти, відносите до високоризикових інвестицій? Цікаво було б почитати про структуру Ваших інвестицій!
Окрім крипти - для мене високоризикові це інвестиції в гривневі ОВДП та довготермінові депозити в гривні. Зараз розглядаю варіант інвестиції в Промприлад в Івано Франківську, хоча з більшим задоволенням зробив би таку інвестицію у Львові.
По крипті - так склалось що у звязку з ростом доволі сильним (відносно 16го року), відсоток збережень там високий, під 50%, те що було вкладено - вже давно з відсотками отримав назад.
Зараз (власні житло, авто сюди не рахую) тільки гривневі короткострокові депозити, + не відомо що буде після підписання або не підписання газового контракту та Нормандської зустрічі - тому інвестувати в щось в Україні взагалі поки не хочу.