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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лис, 2019 00:45
V2 написав:Frant
Що пропонуєте?
Хотів колись прикупити ферму,але зрозумів що запізно. Так і не встиг побавитися криптою. Але маю знайомого ,які мали з другом 140 біткоїнів . І давно ще було до 2013, замовили піцци на них. До сих пір жаліє...Піца ціною в мільйон !!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 00:58
Frant написав:
Мені цікаво, чи хто відгукнеться і визнає, що невдало інвештував. На золотій гілці повно перців, які накупились по 1700-1900 Дол за унцію в 2010-2011. Донині чекають. А воно ніяк не повзе вище 1540 Дол за унцію((( ))) теж "збитків немає".
По собі - можна назвати що втратив, залежно від точки відліку.
Недоотриманий прибуток це теж свого роду збиток. Якщо відносно 14 го року - то в плюсі, якщо відносно початку 18го - то в мінусі
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