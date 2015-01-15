Хотів колись прикупити ферму,але зрозумів що запізно. Так і не встиг побавитися криптою. Але маю знайомого ,які мали з другом 140 біткоїнів . І давно ще було до 2013, замовили піцци на них. До сих пір жаліє...Піца ціною в мільйон !!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 00:45
Додано: Суб 23 лис, 2019 00:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
По собі - можна назвати що втратив, залежно від точки відліку.
Недоотриманий прибуток це теж свого роду збиток. Якщо відносно 14 го року - то в плюсі, якщо відносно початку 18го - то в мінусі
Додано: Суб 23 лис, 2019 08:10
Знаєте, є Товариство анонімних алкоголіків. Збираються кадри. Ніхто нікого не знає. І по черзі виступають, розказують. Як вони пиячать, і що втратили. Така психологічна прививка.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 23 лис, 2019 11:32
Шановний Frant!
Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...
А яка Ваша інвестиційна стратегія
Додано: Суб 23 лис, 2019 11:49
Ви впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???
Можна цитати з моїх повідомлень???
Щодо крипто-пірамід))))
Чи розуміють їх учасники, що на пірамідах заробляють лише їх засновники і перші 5-10% інвешторів???
Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.
На жаль, їх мало, зовсім мало.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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